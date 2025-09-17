Yıllarca süren kronik yorgunluk, halsizlik ve inatçı ağrıların nedeni

Uzun süredir devam eden ve nedeni anlaşılamayan halsizlik, bitkinlik, sırt ve bel ağrıları gibi şikayetlerin arkasında, paratiroid adenomu olarak adlandırılan ve genellikle gözden kaçan bir durumun olabileceği ifade edildi. Tıp dünyası bu durumu, sinsi ilerleyişi ve semptomlarının yaygın diğer hastalıklarla karıştırılması nedeniyle "gizli hastalık" olarak tanımladı.

Paratiroid bezler, boyunda tiroid bezinin arkasında yer alan ve kalsiyum metabolizmasını düzenleyen küçük bezlerdir. Bu bezlerde iyi huylu bir tümörün, yani adenomun, oluşması parathormon (PTH) seviyesini kontrolsüz bir şekilde artırabiliyor. Bu durum, vücuttaki kalsiyum dengesini alt üst ederek pek çok farklı semptoma yol açabildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DEDİ?

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesinde yapılan bir araştırmanın baş yazarı olan Dr. John P. Bilezikian, paratiroid adenomunun sanıldığından çok daha yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekti. Dr. Bilezikian, "Paratiroid adenomunun en sık görülen belirtisi olan halsizlik, belirsizliği nedeniyle genellikle stres, depresyon veya yaşlanmaya bağlanıyor. Hastalık bu nedenle uzun yıllar boyunca doğru teşhis edilemeyebiliyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan bir makalede, yüksek parathormon seviyelerinin kemik yoğunluğunda ciddi kayıplara neden olduğu belirtildi. Makalenin yazarlarından İngiliz endokrinolog Prof. Dr. Richard Eastell, "Hastaların yaşadığı sırt ve bel ağrılarının temelinde, aşırı kalsiyum salınımına bağlı kemik erimesi yatıyor. Bu, hastalığın ileri evrelerinde kırık riskini de artırıyor" ifadelerini kullandı.

"TANI KONMASI YILLAR ALABİLİYOR"

Almanya'daki Charite Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Thomas H. Heise, paratiroid adenomunun teşhisinin ne denli zor olduğunu vurguladı. Prof. Heise, "Hastalar genellikle kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji veya romatizmal hastalıklar gibi yanlış tanılarla yıllarca takip ediliyor. Oysa basit bir kan testi ile kalsiyum ve parathormon seviyelerine bakmak, doğru teşhisin ilk ve en önemli adımıdır" dedi.

Uzmanlar, sürekli devam eden ve nedeni bilinmeyen şikayetleri olan kişilerin mutlaka kalsiyum, fosfor ve parathormon seviyelerini kontrol ettirmesi gerektiğini belirtti.

Teşhisin konmasının ardından paratiroid adenomunun cerrahi müdahale ile kolayca tedavi edilebildiği ve hastaların semptomlarının operasyon sonrası hızla düzeldiği ifade edildi.