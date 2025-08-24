Yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Kaynak: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısının polis operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılarından Luis Vera Fernandez'in polis operasyonu sonucu yakalandığını belirterek, "Fernandez, Cundinamarca'nın El Penon bölgesinde yakalandı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, yakalanan kişinin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'nun kardeşi olduğunu vurguladı.

El Penon'da tek katlı bir evde yaşayan ve 10 yılı aşkındır hakkında yakalama kararı bulunan Fernandez, ülkenin güneyinde uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, yasa dışı finans ve lojistik ağlarını kurmakla suçlanıyor.

