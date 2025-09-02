Yıllardır beklenen Harry Potter buluşması iptal edildi: JK Rowling ve yönetmen birbirine girdi

Harry Potter ve Felsefe Taşı ile Sırlar Odası filmlerinin yönetmeni Chris Columbus, uzun süredir beklenen Harry Potter oyuncu buluşmasının gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Columbus iptalin nedenini Rowling’in tartışmalı siyasi duruşuna bağlayarak, “Bütün oyuncuların kendi fikirleri var ve bu görüşler onun görüşleriyle çelişiyor, bu da buluşmayı imkansız kılıyor” dedi.

Columbus, The Times’a verdiği röportajda, Rowling ile yaklaşık on yıldır iletişim kurmadığını ancak Daniel Radcliffe ve diğer oyuncularla ilişkilerinin hâlâ güçlü olduğunu belirtti.

JK ROWLİNG X'TEN CEVAP VERDİ

60 yaşındaki yazar, Columbus’un açıklamasına Twitter üzerinden uzun bir yanıt verdi. Mesajında eski çalışma arkadaşı Columbus’u “bir başka erkek çalışanım” olarak nitelendiren Rowling, kendisine atfedilen siyasi görüşleri tek tek sıraladı.

As another man who once worked with me declares himself saddened by my beliefs on gender and sex, I thought it might be useful to compile a list for handy reference. Which of the following do you imagine makes actors and directors who aren’t involved with the HBO reboot of Harry… — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 1, 2025

Rowling'in mesajı tam olarak şöyle: