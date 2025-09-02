Yıllardır beklenen Harry Potter buluşması iptal edildi: JK Rowling ve yönetmen birbirine girdi

Harry Potter ve Felsefe Taşı ile Sırlar Odası filmlerinin yönetmeni Chris Columbus, uzun süredir beklenen Harry Potter oyuncu buluşmasının gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Columbus iptalin nedenini Rowling’in tartışmalı siyasi duruşuna bağlayarak, “Bütün oyuncuların kendi fikirleri var ve bu görüşler onun görüşleriyle çelişiyor, bu da buluşmayı imkansız kılıyor” dedi.
Columbus, The Times’a verdiği röportajda, Rowling ile yaklaşık on yıldır iletişim kurmadığını ancak Daniel Radcliffe ve diğer oyuncularla ilişkilerinin hâlâ güçlü olduğunu belirtti.
JK ROWLİNG X'TEN CEVAP VERDİ
60 yaşındaki yazar, Columbus’un açıklamasına Twitter üzerinden uzun bir yanıt verdi. Mesajında eski çalışma arkadaşı Columbus’u “bir başka erkek çalışanım” olarak nitelendiren Rowling, kendisine atfedilen siyasi görüşleri tek tek sıraladı.
As another man who once worked with me declares himself saddened by my beliefs on gender and sex, I thought it might be useful to compile a list for handy reference. Which of the following do you imagine makes actors and directors who aren’t involved with the HBO reboot of Harry…— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 1, 2025
Rowling'in mesajı tam olarak şöyle:
Benimle bir zamanlar çalışmış başka bir adam, cinsiyet ve cinsellikle ilgili inançlarımdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade edince, kolay başvurulacak bir liste hazırlamanın faydalı olabileceğini düşündüm. Aşağıdakilerden hangisinin, HBO’nun Harry Potter yeniden uyarlamasıyla ilgilenmeyen oyuncu ve yönetmenleri bu kadar mutsuz ettiğini hayal ediyorsunuz?
Kadınlar ve kız çocuklarının kendi kamuya açık soyunma odaları ve tuvaletleri olmasını savunmam mı?
Kadınların sadece kadınlara yönelik tecavüz kriz merkezlerini korumaları gerektiğini düşünmem mi?
Erkeklerin kadın sporuna ait alanlarda yer almaması gerektiğini söylemem mi?
Kadın mahkumların şiddet eğilimli erkekler ve erkek cinsel suçlularla birlikte tutulmaması gerektiğini savunmam mı?
Kadınların cinsiyete özgü ihtiyaç ve sorunları olduğundan, yasalar önünde korunan bir sınıf olarak kalmaları gerektiğini düşünmem mi?
Dilin, özellikle tıbbi bağlamda, ideolojik jargon yerine gerçekliği yansıtması gerektiğini savunmam mı?
Kadınların, insanların cinsiyet değiştirebileceğini kabul etmeyi reddettikleri için taciz edilmemesi, baskı görmemesi veya işten atılmaması gerektiğini söylemem mi?
Kadınların haklarını savunduklarında şiddet ve tecavüzle tehdit edilmemesi gerektiğini düşünmem mi?
İfade ve inanç özgürlüğünün çoğulcu bir demokratik toplum için elzem olduğunu savunmam mı?
Özellikle eşcinsel, otistik ve travma yaşamış sorunlu gençlerin, kanıtlanmamış fayda iddialarıyla geri dönüşsüz ameliyatlar ve ilaç tedavilerine maruz bırakılmak yerine ruh sağlığı desteği alması gerektiğini savunmam mı?
Eşcinsellerin, flört havuzlarına karşı cinsiyeti dahil etmeleri için zorlanmamaları gerektiğini ve dahil etmediklerinde ‘genital fetişist’ olarak karalanmamaları gerektiğini söylemem mi?
Çapraz giyinen heteroseksüel erkek fetişistlerin aslında ezilmiş olmadığını, cinsiyet kimliği ideolojisinden faydalanarak hayatlarının en iyi zamanlarını yaşadıklarını ifade etmem mi?
Ve tüm bu ideoloji ile, sıfır bedel ödeyen ayrıcalıklı ve dar görüşlü aptalların, Trump ve Farage’ın bir yüzyılda yapabileceğinden daha fazla hasar verdiğini politik solun itibarına?
Düşüncelerinizi almak isterim.