Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyordu: Serdar Ortaç yıllar sonra ilki başardı!

Yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde hayranlarına güzel haber verdi.

Harbiye'deki sahnesinde yıllar sonra ilk kez yardımsız yürüyen Serdar Ortaç, "Eskiden yardım almadan bir adım atamıyordum, şimdi sahnede özgürüm" dedi.

Sanatçı, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyebildiğini göstermek için özellikle sahneye adım adım ilerledi. Seyirci, bu anları alkışla karşıladı.

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Serdar Ortaç, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ortaç, "Yeni bir sayfa açtım. Vücuduma, ruhuma iyi gelen ne varsa onu yapmaya karar verdim" dedi.