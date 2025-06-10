Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyordu: Serdar Ortaç yıllar sonra ilki başardı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyordu: Serdar Ortaç yıllar sonra ilki başardı!

Serdar Ortaç, uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Sevilen sanatçıdan sonunda iyi haber geldi. Serdar Ortaç’ın sahnedeki konuşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde hayranlarına güzel haber verdi.

s2.jpg

Harbiye'deki sahnesinde yıllar sonra ilk kez yardımsız yürüyen Serdar Ortaç, "Eskiden yardım almadan bir adım atamıyordum, şimdi sahnede özgürüm" dedi.

3-001.jpg

Sanatçı, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyebildiğini göstermek için özellikle sahneye adım adım ilerledi. Seyirci, bu anları alkışla karşıladı.

m2.jpg​​​​​​​

Serdar Ortaç, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ortaç, "Yeni bir sayfa açtım. Vücuduma, ruhuma iyi gelen ne varsa onu yapmaya karar verdim" dedi.

m1.jpg

Son Haberler
Malatya'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Baba Vanga'dan tüyler ürperten 2025 kehaneti. Felaketler zinciri kapımızda. Bu ay tüyleriniz diken diken olacak
Baba Vanga'dan tüyler ürperten 2025 kehaneti. Felaketler zinciri kapımızda. Bu ay tüyleriniz diken diken olacak
Restorasyonu tamamlanan balıklı göl turizme açıldı
Restorasyonu tamamlanan balıklı göl turizme açıldı
Kuzey Makedonya'da ÜFE yavaşladı
Kuzey Makedonya'da ÜFE yavaşladı
Çeşitli suçlardan aranan 407 şahıs operasyonla yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 407 şahıs operasyonla yakalandı