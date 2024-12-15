Yıllardır sağlıkla mücadele ediyordu! İşte Ankaralı Turgut'un çarpıcı hayat hikayesi

Kanserle mücadele eden ve günlerdir entübe olan Ankaralı Turgut, yaşamını yitirdi. Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, geçtiğimiz günlerde paylaştığı mesajda babasının sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz sosyal medya hesabından duyurdu.

KOAH RAHATSIZLIĞIYLA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ankara’nın sevilen sanatçılarından sahne adıyla Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı, ağustos ayında bir kez daha hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Gerçek adı Turgut Karataş, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı menajeri tarafından duyuruldu. Ünlü şarkıcının menajeri sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankaralı Turgut’tun sağlık durumunun kritik olduğunu ve entübe edildiğini açıklamıştı.

ANKARALI TURGUT ÖLDÜ HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcının 61 yaşında yaşamını yitirdiği ileri sürülmüştü. Kızı çıkan haberleri yalanlamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eylem Boran, "Babam Ankaralı Turgut ölmedi. Entübe edildi ve şu an yoğun bakımda lütfen yalan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Gerçek adı Turgut Karataş olan ünlü şarkıcı 1963 yılında Ankara'da doğdu. Bir müzisyen, söz yazarı ve oyuncu. Müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Darbukanın ardından ünlü şarkıcı bağlama çalmayı öğrendi.

1994 yılında profesyonel olarak ilk albümünü çıkardı. Özellikle "Döşeyelim Abi" gibi eserleriyle adını herkese duyurdu.

Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı. 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu bulunuyor.

Albümleri :

1996 - Tavla

1996 - Arabası Var

1996 - Döşiyelim Abi

1997 - Yakalarsam Tık Tık

1997 - Ne Yersin

1997 - Annene Diyecem

1997 - Sen Gittikten Sonra

1997 - Aganigi Naganigi

1997 - Vay Vay

1998 - Para

1998 - Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

1998 - Bak Hele

- Oturak Alemi

ANKARALI TURGUT’TAN SONRA ÜNLÜ OLAN ŞARKICILAR

Şarkılarıyla takipçi ve hayranlarını neşelendiren ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut’un ardından ünlü olan şarkıcıları sizler için derledik.

Ankaralı Turgut’tun ilk albümünü çıkardıktan sonra, Ankaralı sanatçıların furyası başladı. Ankaralı Yasemin, Ankaralı Namık, Ankaralı Turgut.

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen İnci Taneleri dizisinde de Ankaralı furyası devam ediyor. Dizide pavyonda sahne alan Erkal Sonel şarkılarıyla izleyicilerini eğlendiriyor.

ANKARALI NAMIK KİMDİR?

Asıl adı Namık Uğurlu. 1976 yılında Çankırı ilinin Kurşunlu İlçesi, Yeşilöz Köyünde dünyaya geldi. 6 yaşına kadar Ankara, Altındağ’da büyümüş ve 6’lı yaşlarda saz çalmaya başladı ve o dönemlerde düğün ve gazinolarda sahne aldı. Malatya, İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Ankaralı Namık, ilk dönemlerde ise Sazcı Namık, Ayarcı Namık lakapları ile anıldı. Ankaranın şimşir kaşıklarla müzikleri yapılan havalarına, esprili sözleri de ekleyerek, müziğinin ülkenin her tarafına yayılmasında büyük katkısı oldu. Özellikle Arabada 5 evde 15, şişeler, İstanbul Hovardası, Çiçeğim, Gelin mi Oldun, Gözlerin Aklımda Kaldı, Hadi Çıkta Gel, Kafam Bozuk, Layık Değilim, Yozgatlım, Yürü Yürü, oğlumun tabancası ve Ankaranın Bağları parçaları ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmayı başardı.

2007 seçimleri için Ankara 1nci bölgeden milletvekili adayı olarak siyasete de atılmayı deneyen Ankaralı Namık, Ankara Eczacıspor Kulübü Başkan Yardımcılığı’nı ve Tüm Türkiye Çalışan ve Emekliler Birliği Genel Başkan vekililiğini sürdürdü.

Ankaralı Namık, Dikkat Şahan Çıkabilir ve En Son Babalar Duyar dizilerinde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ankaralı Namık, Nebahat Uğurlu ile evli idi. Bir oğlu, bi kızı bulunuyor.

19 Eylül 2015 tarihinde eşinin sürdüğü otomobil ile Ankara’dan Şabanözü’ne giderken bir kaza geçirerek vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelmişti. Eşi Nebahat Uğurlu da yaralanmıştı.

Ankaralı Namık 18 Ekim 2015 tarihinde oturduğu evin 7. katında balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Albümleri :

2005 - Ankaralı Namık ~ Hadi Çıkta Gel

2005 - Ankarali Namık ~ Salla

2006 - Ankarali Namık ~ Arabada Beş Evde Onbeş

2006 - Ankarali Namık ~ Hovarda

2006 - Ankarali Namık ~ Yapıştır Koçum - Nassı Yani

2007 - Ankarali Namık ~ Ah Babam Sag Olsaydı

2007 - Ankarali Namık ~ Vay Aslanim Vay

2010 - Ankaralı Namık ~ Dar Geldi Sana Ankara

2011 - Ankaralı Namık ~ Seviyorsan Bak Yüzüme & Mezar Taşları

2012 - Ankaralı Namık ~ Uyuma Dayı Paranı Çalarlar

2013 - Ankaralı Namık ~ Dar Geldi Sana Ankara