Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor! Erdoğan'dan açıklama geldi

Yaptığı konuşmada "Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan nafaka usulünün de değiştirileceğinin ilk sinyallerini verdi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 2025'in aile yılı ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu konuda atılacak adımları başlıklar halinde sıraladı.

"NAFAKA USULÜNDE REFORMLAR YAPACAĞIZ"

Aileyi ilgilendiren hukuki süreçlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025'i aile yılı ilan etmiştik. Yıl boyu önemli çalışmalar yapacağımızı ilan etmiştik. Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz. Aile mahkemelerinin kurulu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usulüne kadar yeni reformlar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, yeni strateji belgesi doğrultusunda aile hukukunda uygulamadan doğan sorunların giderilmesine yönelik birçok tedbiri hayata geçireceklerini söyledi.

AİLE ARABULUCULARI GELİYOR

Aile arabuluculuğunu sisteme entegre ederek anlaşmazlıkların mahkeme sürecinden önce çözüme ulaştırılmasını arzu ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulünden çocukların menfaatlerini gözeten boşanma ve nafaka usullerine kadar geniş bir yelpazede yeni reformlar yapmayı planlıyoruz. Diğer taraftan, idari yargılama usulünün sadeleştirilmesine dönük önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. İdarenin taraf olduğu tam yargı davalarında sulh müessesesine başvuruyu zorunlu kılacak ve dosyaların tekemmül sürecini kısaltacak düzenlemeleri inşallah hayata geçireceğiz. İcra ve iflas sistemini alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengeyi ön plana alacak şekilde, kanun değişikliği de dahil olmak üzere, yeniden dizayn etmek de bu süreçteki temel önceliklerimizden biridir."

AİLE İÇİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DAHA SIKI TAKİP

Aile içi ve kadına yönelik şiddete yönelik yürütülen önlemlerin Türkiye genelinde daha da yaygınlaştırılacağının altını çizen Erdoğan, "Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.