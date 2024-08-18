Yıllardır ücretsizdi artık kaldırılacak. e– Devlette bunu yapan para ödeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Yıllardır ücretsizdi artık kaldırılacak. e– Devlette bunu yapan para ödeyecek

Yıllardır ücretsiz olarak sunulan o sistemde yeni bir değişikliğe gidildi. Artık e– Devlet'te bunu yapan para ödeyecek. İşte tüm detaylar....

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Uzun yıllardır kullanımda olan e-Devlet’te SGK hizmet dökümü, araç sorgulama, vergi borcu sorgulama, mahkeme dava dosyası sorgulama, adli sicil kaydı sorgulama, seyahat izin belgesi için başvurma gibi birçok işlem yapılabiliyor.

e-Devlet portalı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanabilen e-devlette artık bu işlemi yapmak ücretli olacak.

Bakanlık, e-devlette vergi sorgulama işlemlerine ücret getirmeyi planlıyor. Peki, vergi sorgulama, beyanname çıkarma, hesap özeti kaç lira olacak? işte detaylar…

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