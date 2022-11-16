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Konut fiyat artışı rekor seviyede. Yıllık artış yüzde 190 ulaştı

Konut fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Konut fiyatlarındaki artış eylül ayında yıllık bazda yüzde 190'a yaklaştı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:17
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Yıllık artış yüzde 190 ulaştı. Konut fiyat artışı rekor seviyede

Konut fiyat artışı rekor seviyede. Yıllık artış yüzde 190 ulaştı
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Konut fiyatları eylül ayında aylık yüzde 4,9, yıllık yüzde 189,19 artış gösterdi.TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında artarak 575,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,6, 4,3 ve 5,8 oranlarında artış gözlendi.Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 212,1, 196 ve 185,8 oranlarında arttı.

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