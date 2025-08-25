Yıllık izinde evinde fenalaşan polis memuru yaşamını yitirdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde görev yapan 52 yaşındaki polis memuru, yıllık izindeyken evinde fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Ercan Yangöz Polis Merkezi Amirliğinde 2015 yılından bu yana görev yapan, polis memuru Mehmet Çomak (52), yıllık iznini geçirdiği evinde önceki gün aniden fenalaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Çomak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

2 çocuk babası polis memurunun bugün saat 14.00'de Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılacak olan törenin ardından ikindi namazına müteakip baba ocağı Çal ilçesine bağlı Develler köyüne son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.