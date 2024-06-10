Yılmaz Azerbaycanlı mevkidaşı Hacıyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, iki ülkenin ilişkileri ve ayrıca bölgesel ile küresel konular masaya yatırıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik ziyaret için Türkiye’ye gelmişti Aliyev, havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider daha sonra Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.