25 Eylül’de çekimleri başlayan ve BKM Film imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor.

Geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projede Demet Akbağ, Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut yer alıyor. Kadroya son olarak usta oyuncu Menderes Samancılar, “Meftun Baba” karakteriyle dahil oldu.

Kasım sonunda tamamlanması planlanan çekimlerin ardından “Organize İşler: Karun Hazinesi”, Netflix’in bu sezonki en iddialı yerli yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Serinin ilk filmi “Organize İşler” 2005’te sinemalarda gösterime girmiş, 2019’da ise devam filmi “Sazan Sarmalı” büyük beğeni toplamıştı.