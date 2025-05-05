Yılmaz Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı! Zor anlar yaşadı

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Yılmaz Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı! Zor anlar yaşadı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün son yolculuğuna uğurlandı. AKM’deki tören sonrası, Önder'in cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Ünlü yönetmen Yılmaz Erdoğan tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

18 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Aort damarının yırtılması sonucu hastaneye kaldırılan Sırrı Süreya Önder, 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Önder’in vefatı hem siyaseti hem de sanat camiasını üzdü.

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YILMAZ ERDOĞAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Önder'in cenazesine, siyaset ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Törene Yılmaz Erdoğan ve İbrahim Tatlıses de katıldı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile törene katılması ise dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses, duygularını "Adam gibi adamdı" diyerek ifade etti.

Ünlü yönetmen Yılmaz Erdoğan ise dostu Sırrı Süreyya Önder’in tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.

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