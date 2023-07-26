Yılmaz Gruda kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Ahmet Yılmaz Gruda'nın 94 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda hayranı Yılmaz Gruda kimdir aramaları yapmaya başladı. İşte usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın hayat hikayesi...

Yılmaz Gruda kimdir?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı.

1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti.

Yılmaz Gruda, Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Gruda, "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol aldı.

ÖDÜLLERİ

1999: Behçet Aysan - Şiir Ödülü - Çerçi Zeus

2003: Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödüllü - "Marathon "Bir Uzun Koşu"

2016: Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2018: Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri - Onur Ödülü

2021: Harput Kısa Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

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