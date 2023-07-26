Bir süredir hastanede tedavi altında olan Yılmaz Guruda vefat etti. Usta oyuncunun vefat haberini ise menajeri verdi. Peki, Yılmaz Guruda kimdir? Yılmaz Guruda neden öldü?

Yılmaz Guruda bir süredir böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle hastanede tedavi altındaydı. Yılmaz Guruda’nın vefat haberini menajeri verdi.

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı.

1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk hayatı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı.

Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yapan Yılmaz Gruda, Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan Yılmaz Gruda, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Yılmaz Gruda'nın yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştır.

Ünlü sanatçı 14 Temmuz'da 93. yaşını kutlamıştı.