Yılmaz Morgül: Ben de hayvanım beni de uyutun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Morgül: Ben de hayvanım beni de uyutun

Sokak köpeklerinin uyutulmasına yönelik sunulan 17 maddelik yasa tasarısında bir tepki de şarkıcı Yılmaz Morgül’den geldi. Morgül, “ben de hayvanım beni de uyutun” dedi.

Son yılların tartışmalı konularından birisi olan başıboş köpekler için meclise AKP tarafından 17 maddelik bir yasa tasarısı sunuldu. Söz konusu tasarıda sokak köpeklerine ötanazi uygulanması maddesi de yer alıyor. Bu maddeye karşı hayvanseverler tarafından tepkiler gelmeye devam ederken dikkat çekici bir çıkış şarkıcı Yılmaz Morgül’den geldi.

Bir sahnede konu hakkında konuşma yapan Morgül şunları dedi:

“Bizi yaratan hayvanları da yarattı. Onlara da can verdi ama ben diyorum ki bu yasayı düzenleyen insanlara: 'Ben de hayvanım, beni de uyutun."

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