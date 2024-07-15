Yılmaz Morgül: Ben de hayvanım beni de uyutun

Son yılların tartışmalı konularından birisi olan başıboş köpekler için meclise AKP tarafından 17 maddelik bir yasa tasarısı sunuldu. Söz konusu tasarıda sokak köpeklerine ötanazi uygulanması maddesi de yer alıyor. Bu maddeye karşı hayvanseverler tarafından tepkiler gelmeye devam ederken dikkat çekici bir çıkış şarkıcı Yılmaz Morgül’den geldi.

Bir sahnede konu hakkında konuşma yapan Morgül şunları dedi:

“Bizi yaratan hayvanları da yarattı. Onlara da can verdi ama ben diyorum ki bu yasayı düzenleyen insanlara: 'Ben de hayvanım, beni de uyutun."