Yılmaz Morgül’den endişelendiren bir haber geldi. Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan Morgül, hastane odasından bir video paylaştı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Morgül, şu ifadeleri kullandı:

“3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum” diyerek takipçilerinden dua istedi.

DAHA ÖNCE DE ALNINDAN VE YANAKLARINDAN KAN GELMİŞTİ!

Yılmaz Morgül daha önce de cilt hastalığı nedeniyle gündeme gelmişti. Gül hastalığı nedeniyle Morgül’ün alnından ve yanaklarından kan geldiği söylenmişti.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya çıkardı.

Morgül, "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanındı. 1996 yılında cilt kanserine yakalanan Morgül, 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına kavuştu.

2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı sakal tıraşı için özel izin verildi.