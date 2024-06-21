Yılmaz Özdil 2003 yılında kaldırılan Türk yasasını açıkladı. 'Türkiyeli' diyenlerin niyetini deşifre etti

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın katıldığı bir yayındaki sözleri “Türkiyeli” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programında konuşan Kaynarca, “Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim” şeklinde konuştu. Kaynarca’nın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Kaynarca’nın sözleri sonrası çıkan tartışmalar ile ilgili konuştu. Kaynarca’nın sözlerinin bayram tatilinde en çok konuşulan konularından biri olduğunu belirten Özdil, “Türk alerjisi olan çok insan var bu ülkede. O yüzden Türkiyeli diyenlerin ayrı bir müşterisi var. Alman diyor, Japon diyor, Rus diyor, Fransız diyor, sadece Türk demiyor. Ne mutlu Türküm deyince mesela ırkçılık oluyormuş. Türkiyeli dememiz gerekiyormuş” dedi.

Özdil, “Türkiyeli” diyenlere göre fıkraların bile revize edilmesi gerektiğini vurgulayarak, fıkraları esprili bir şekilde yorumladı. Özdil, “Bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz, bir Türk ıssız bir adaya düşmüşler. Türk demiş ki, ‘Arkadaşlar lütfen, bundan sonra bana fıkralarınızda Türk demeyin, Türkiyeli deyin’ demiş” şeklinde konuştu.

“BU ZİHNİYETE GÖRE TÜRK BAYRAĞI DERSEK IRKÇILIK OLUYUOR”

Özdil sözlerine şöyle devam etti:

"Alman malı diyor, Fransız devrimi diyor, İtalyan tasarımı diyor, Yunan adası diyor, Rus salatası diyor, Japon balığı diyor, İngiliz futbolu diyor, Bulgar kaşarı diyor, Rum kesimi diyor, Türk diyemiyor kardeşim. Arap atı, diyor, Arap sabunu diyor, Türk diyemiyor. Türkiyeli bayrağı diyeceğiz mesela bunlara göre. Bu zihniyete göre Türk Bayrağı dersek ırkçılık oluyor. Türkiyeli bayrağı diyeceğiz. Türkiye silahlı kuvvetleri diyeceğiz; Türk Hava Yollardı dersen faşistlik oluyor. Türkiyeli hava yolları diyeceğiz. Türkiyeli milli takımı diyeceğiz, Türkiyeli lirası diyeceğiz. Fıkraları revize ettiğimiz gibi tarihi de komple baştan yazmamız gerekiyor. Jön Türkiyeliler mesela…"

Atatürk’ün yaptığı Türklük tanımına dikkat çeken Özdil, Türklüğün etnik bir tanım olmadığının altını çizdi. Özdil, “Türkiyeliyim demek hayatın olağan akışına aykırıdır” dedi.

AKP’NİN 2003 YILINDA KALDIRDIĞI TÜRK YASASINI AÇIKLADI

Yılmaz Özdil, videonun devamında Cumhuriyet’in ilanı sonrası çıkarılan ve AKP’nin 2003 yılında kaldırdığı yasayı açıkladı. “Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Meslekler Kanununu” anlatan Özdil, daha önce ticaret ve üretimin tamamen yabancıların elinde olduğunun altını çizerek Türklerin ticaretten dışarı atıldığını vurguladı.

Özdil, Türklerin herhangi bir iş kolunda çırak bile yapılmadığını ve Türklerle ticaret yapılmadığını belirterek, “Asıl ırkçılık buydu, Türklere karşı ırkçılık yapılıyordu” şeklinde konuştu.

Özdil, kanun kapsamında rehberlik, fotoğrafçılık, inşaat işçiliği, tercümanlık, seyyar satıcılık, simsarlık gibi mesleklerin sadece Türk vatandaşlarının yapmasının önünün açıldığını söyledi.

Yılmaz Özdil, kanuna göre, bu meslekleri yapan yabancıların ya 1 yıl içinde mesleklerini bırakmalarını ya da Türk vatandaşlığına geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yabancıların söz konusu yasayı Milletler Cemiyeti’ne şikayet ettiğini vurgulayan Özdil, Milletler Cemiyeti’nin Türkiye’ye karışmaya göze alamadığı için yetkisizlik kararı verdiğini söyledi.

Özdil, 71 yıl boyunca yürürlükte olan kanunun AKP tarafından kaldırıldığını söyledi. Özdil, “Kendisine milli diyen sevgili hükümetimiz neden bu kanunu iptal etti. Türkiyelilik, Türksüz ekonomik sistemin sloganıdır” şekline konuştu.