Yılmaz Özdil açtı ağzını yumdu gözünü! Sinirden deliye döndü

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada bugün il binasına gelerek göreve başlayacağını açıkladı.

Gürsel Tekin bugün için il binasına gideceğini söyleyince CHP’liler İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmak istedi. Polis binaya giriş-çıkışlara engel olurken il başkanlığı da abluka altına alındı.

İl binası önünde nöbet tutan CHP Gençlik Kolları partilileri dün akşam saat 23.00’da binaya gelmeleri çağrısında bulundu.

Bina çevresindeki polis ablukası sürerken il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den herhangi bir açıklama gelmedi.

CHP polis ablukasına tepki gösterirken; muhalefet partileri de CHP'ye destek paylaşımında bulundu.

"TEKİN ANCA BEKÇİ OLUR"

Sosyal medyada da tepkiler devam ederken bir tepki de SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'den geldi.

Özdil X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gürsel Tekin bu saatten sonra değil il başkanı, anca il emniyetine bekçi olur!" dedi.