Yılmaz Özdil Ankara soruşturmasını yazdı

İktidarın muhalif belediyelere yönelik operasyonları devam ederken soruşturmalar Ankara'ya da sıçradı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerle ilgili harcamaların "kamu zararına yol açtığı" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Özgür Özel “Mansur Yavaş’ın arkasındayız” diyerek açıkladı: İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugün kaleme aldığı köşe yazısında ABB soruşturmasına yönelik tepkisini ifade etti.

Özdil, iktidarın politikalarına dikkat çekerek bütçenin harcamalarına işaret etti.

"TARİKATLARA VERİLEN PARALARI TOPLASAK"

Yılmaz Özdil, "İktidar belediyelerinin tarikatlara verdiği paraları toplasak, her gün Taylor Swift’i getirsek, her gün Rihanna’yı getirsek, her gün Lady Gaga konseri verdirsek, gene de o kadar tutar mı?" ifadelerini kullandı.

İktidarın projeleri ile vatandaşın sırtına binen yükü vurgulayan Özdil, "Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, görmediğimiz otoyola, yatmadığımız hastaneye para ödüyoruz, seyrettiğimiz halk konserine ise para ödemiyoruz, hangisi daha pahalı?" dedi.

SAVCILIKTAN "ZARAR" TESPİTİ

Operasyona dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan operasyona ilk tepki!

Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tam destek!