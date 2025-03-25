Yılmaz Özdil bombayı patlattı! Erdoğan'ın kimden güç aldığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreci değerlendiren Yılmaz Özdil, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin de kritik yorumda bulundu.

"HER ŞEY TRUMP'IN SEÇİLMESİYLE BAŞLADI"

Son dönemde yaşanan; Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, CHP'li belediye başkanlarının tutuklanması, 'yeni çözüm süreci', TÜSİAD yöneticilerine soruşturma, protestolara müdahale ve sosyal medyanın kapatılması gibi gelişmelerin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesinin ardından yaşandığına dikkat çekti.

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Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Erdoğan'la ilgili, "Recep Tayyip Erdoğan çok akıllı adam, ben onu çok seviyorum, harika anlaşıyoruz" ifadelerinin "Sen benim istediğimi yap, içeride de ne yaparsan yap kardeşim" mesajını taşıdığını belirten Özdil, "Biz bu ilişkiyi aslında Avrupa Birliği ile de çok uzun zamandır yaşıyoruz. Avrupa Birliği de Trump tarafından örselenmiş vaziyette. Erdoğan ilk defa hem Washington hem Moskova arasındaki dengeyi kurma fırsatı yakaladı" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda Amerika ve Rusya arasında denge kurma çabalarına değinen Özdil, "AKP, iktidara geldiği günden bu yana Amerika'nın çıkarlarına hizmet etti ve bu sayede iktidarda kalmayı başardı" değerlendirmesinde de bulundu.

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AKP'nin 23 yıllık iktidarında hiç olmadığı kadar sert bir şekilde muhalefete yüklendiği değerlendirmesini yapan Özdil, "Ne işadamı tanıyor, ne sanatçı tanıyor, ne akademisyen tanıyor, ne de Cumhuriyet Halk Partisi tanıyor" ifadelerini kullandı.

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"ŞİMŞEK'İN ELİNİ KOLAYLAŞTIRDI"

Özdil, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının Türkiye'nin ekonomi üzerindeki etkilerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Özdil, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının Türkiye'nin ekonomik dengelerini stabil hale getirdiğini belirterek "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması aslında Mehmet Şimşek'in elini kolaylaştırdı. Çünkü artık Türkiye'deki erken seçim ihtimali ortadan kalktı, bu da sıcak paranın ülkeye gelmesinin önünü açtı" yorumunda bulundu.

Özdil, şöyle devam etti:

"Bu aynı zamanda durgunluğa sebep olduğu için aslına bakarsan enflasyona bile olması gerekenden daha fazla olumlu. Yani burada Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması aslında Mehmet Şimşek’in kısa vadede elini kolaylaştıran bir faktör oldu."

Ekrem İmamoğlu'nun ramazan ayında yaptığı mitinglerle halk arasında ciddi bir destek kazandığını ve erken seçim ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Özdil, İmamoğlu'nun hapse atılmasının bu süreci durdurduğunu belirtti.