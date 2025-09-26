Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanlığı seçimini yazdı. “Ankara’yı alan Türkiye’yi alır”

Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil, 61 yıllık seçim verilerine dayanarak, “Ankara ve İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” diyerek Erdoğan’ın meşhur sözünün eksik bulduğunu açıkladı. Özdil "Çünkü, asrın liderimiz uykularını kaçıran gerçeği biliyor" dedi.

Yılmaz Özdil bugünkü köşe yazısında "Ankara’yı kazanan Türkiye’yi kazanır" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözünün eksik olduğunu, Ankara’nın da bu denklemde kritik rol oynadığını vurguladı.

1963’ten beri belediye başkanlarının halk tarafından seçildiği 12 yerel seçimde, İstanbul ve Ankara’yı hep aynı partinin adayları kazandı. Özdil, 2024 yerel seçimleri öncesi “Ankara’yı kazanan parti İstanbul’u da alır” iddiasında bulunmuş ve bu öngörüsü doğru çıkmıştı.

ozdil.jpg

2019’da CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul’u, Mansur Yavaş Ankara’yı kazandı. 2014, 2009 ve 2004’te AKP’li Kadir Topbaş ve Melih Gökçek her iki şehri aldı. 1999’da Fazilet Partisi, 1994’te Refah Partisi, 1989’da SHP, 1984’te ANAP, 1977 ve 1973’te CHP, 1968’de Adalet Partisi, 1963’te yine CHP; hep aynı tabloyu sergiledi.

Özdil, Türk medyasının bu gerçeği göz ardı ettiğini, Erdoğan’ın İstanbul odaklı söyleminin sorgulanmadığını eleştirdi. Ankara’nın Türkiye’yi kazanmadaki rolünün görmezden gelindiğini savundu.

mansur-yavas-2029da-aday-olmayacak-mi-yavas-belediye-baskanligini-birakiyor-mu-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavas-2029da-aday-degilim-fdre.jpg

2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı İmamoğlu ve Yavaş’ın daha yüksek oy alacağını öngören yabancı araştırmaları hatırlatan Özdil, bu gerçeğin CHP’ye dayatıldığını iddia etti.
Özdil’e göre, Erdoğan bu sosyolojik gerçeğin farkında ve bu durum uykularını kaçırıyor. 2029’da da aynı tablonun süreceğini öngörüyor.

Ali Koç'tan Sadettin Saran'ın mazbata töreninde Aziz Yıdırım'a gönderme! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi
Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'
8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Pelin Akil bakın kiminle aşk yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düştü
Yola çıkacak sürücüler dikkat: Açıklama yapıldı! İşte trafiğe kapalı yollar... (26 Eylül 2025)
Felsefe ders kitabına 15 yıl sonra islami kavram girdi!
