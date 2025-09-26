Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanlığı seçimini yazdı. “Ankara’yı alan Türkiye’yi alır”

Yılmaz Özdil bugünkü köşe yazısında "Ankara’yı kazanan Türkiye’yi kazanır" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözünün eksik olduğunu, Ankara’nın da bu denklemde kritik rol oynadığını vurguladı.

1963’ten beri belediye başkanlarının halk tarafından seçildiği 12 yerel seçimde, İstanbul ve Ankara’yı hep aynı partinin adayları kazandı. Özdil, 2024 yerel seçimleri öncesi “Ankara’yı kazanan parti İstanbul’u da alır” iddiasında bulunmuş ve bu öngörüsü doğru çıkmıştı.

2019’da CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul’u, Mansur Yavaş Ankara’yı kazandı. 2014, 2009 ve 2004’te AKP’li Kadir Topbaş ve Melih Gökçek her iki şehri aldı. 1999’da Fazilet Partisi, 1994’te Refah Partisi, 1989’da SHP, 1984’te ANAP, 1977 ve 1973’te CHP, 1968’de Adalet Partisi, 1963’te yine CHP; hep aynı tabloyu sergiledi.

Özdil, Türk medyasının bu gerçeği göz ardı ettiğini, Erdoğan’ın İstanbul odaklı söyleminin sorgulanmadığını eleştirdi. Ankara’nın Türkiye’yi kazanmadaki rolünün görmezden gelindiğini savundu.

2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı İmamoğlu ve Yavaş’ın daha yüksek oy alacağını öngören yabancı araştırmaları hatırlatan Özdil, bu gerçeğin CHP’ye dayatıldığını iddia etti.

Özdil’e göre, Erdoğan bu sosyolojik gerçeğin farkında ve bu durum uykularını kaçırıyor. 2029’da da aynı tablonun süreceğini öngörüyor.