Yılmaz Özdil öyle bir paylaşım yaptı ki. Ülkeyi 20 yıl yönetip depremde olanları üzerlerine alınmayanlar böylece tarihe geçti

Depremin ardından ölü sayısı 31 binin üzerinde...

Vatandaşların arama kurtarma ekiplerinin bölgelere zamanında gidemediği, yardımları ulaştıramadığı isyanı devam ediyor.

Bölgede bulunanlar kış şartlarında geceyi sokakta geçirmek zorunda kalanlar gıda, çadır, battaniye gibi yardımların da yapılamadığını anlatıyor. Dile getirilen şikayetlere değinmemeyi tercih eden hükümete yakın gazeteler devletin kriz yönetimindeki 'başarılı' olduğu iddiasında.

İktidar, arama kurtarma faaliyetlerinde yaşanan zafiyette hataları sorgulanan AFAD ile ilgili sorulara kulak tıkamayı tercih ediyor.

Deprem felaketinde, depremin yaşandığı Hayat, Kahramanmaraş ve diğer şehirleriminiz alt üst olmasının en büyük nedenlerin birisi de ihmaller ve alınmayan önlemler.

Erdoğan, 2019 yılında, bugün depremlerle tanınmaz hale gelen Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada binlerce vatandaşa imar affıyla rahat nefes aldırdığını söylemişti. 2018 affıyla bugün depremden zarar gören ve bu nedenle Olağanüstü Hal ilan edilen 10 ilde toplan binlerce nüfusun kaçak ve oturması sakıncalı binalarına, "sarsıntıyı aldatabilecekleri" hevesiyle paraları karşılığında ruhsat verilmişti.

2023 seçimleri öncesinde de kural değişmedi. Bu defa TBMM’ye “imar barışı” teklifini sunma şerefi Cumhur İttifakı üyesi Büyük Birlik Partisi oldu. Teklif 7 milyondan fazla konut ve iş yerini ilgilendiriyor. Teklif 6 Şubatta karar bağlanacakken, Türkiye taş üstünde taş bırakmayan Kahramanmaraş depremiyle sarsıldı. BBP üyelerinin bugün deprem bölgelerini ziyaret etmesi ise dikkat çekiyor.

Yıkılması gereken binalara imar affı veren iktidara vatandaşlar tepkili. Yıkılan binaların müteahhitleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıyor.

ERDOĞAN'DAN "NAMUSUZ" ÇIKIŞI

Depremin 3. gününde Kahramanmaraş'a giden Erdoğan 'Bugün daha rahatız yarın daha da rahat olacağız' diyerek her aileye 10 bin lira dağıtılacağını açıklaması tepki toplamıştı. "Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olmak mümkün değil" dİyen Erdoğan depremle ilgili eksiklikleri dile getirenlere de “Namussuz“ diyerek çıkışmıştı.

Muhalefetten depremin ardından birlik ve beraberlik çağrısı gelmiş; ancak bazı AKP'lilerin bu kritik anda siyaset yapmaya çalışması tepki toplamıştı.. Ömer Çelik "Cumhur İttifakı olarak sahadayız” demiş; Bakan Nebati ise sosyal medya paylaşımlarını hedef almıştı. Mehmet Metiner'i de "Adıyaman'ı yeniden onaracak Reis’imiz var" tweeti hala akıllarda...

Hal böyleyken Gazeteci Yılmaz Özdil, depremi siyasete alet eden, deprem bölgelerine imar affı veren, depremin ardından bölgeye yardım ve erken müdahale konusunda sınıfta kalan sorumluları istifaya çağırdı.

"HALA İSTİFA SIFIR..."

Özdil'in "Şah damarı hayati zannedilir, halbuki zamanında müdahale edersen yırtılan şah damarına bile çare vardır ama, çatlayan ar damarının tamiri yoktur… Şimdilik 22 bin ölü, hala sıfır istifa" paylaşımına rekor beğeni ve yorum yağıyor.

DEPREM BÖLGESİNDEN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ