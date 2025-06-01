Yılmaz Özdil dikkat çekti: Artık kurban derisi yerine doğrudan para topluyorlar

-Önümüzdeki hafta kısmetse Kurban Bayramı... Sizi bilmem ama ben her Kurban Bayramı'nda çocukluk hatıralarıma giderim.

Bizimkiler, bizim kestiğimiz kurbanlar dahil bütün komşuların kurban derilerini mahalledeki parkta toplarlar, kilo kilo tuz satın alarak tuzlarlar, akşama kadar Türk Hava Kurumu’na ait kamyonetin gelmesini beklerlerdi.

Çünkü Türk Hava Kurumu kamyoneti gelene kadar tarikat ve cemaatlerin elemanları vızır vızır dolaşırdı, derileri kapmak için... En az 20 defa tur atardı... Cemaat ve tarikatçılar, mahallenin kurban derilerini kendilerine kaptırmayan, ısrarla Türk Hava Kurumuna bağışlayan babalarımıza da “işte dinsiz bunlar” derlerdi... Halbuki Türk Hava Kurumu milli gururumuzdu...

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-Malum AKP iktidara geldi... Türk Hava Kurumu bile bile çarpık uygulamalarla iflas ettirildi, tarikat ve cemaatlere yol verildi. “Bu ülkede vesayet var” filan diyorlardı; alenen tarikat vesayeti oluşturdular.

-Türkiye'de tarikat ve cemaatlere yol verebilmek için bir kamuflaj icat ettiler; dernek ve vakıf kamuflajı...

-Tarikatlar aslında hukuken yasak, anayasaya ve yaslara aykırı ama vakıf veya dernek etiketi altında yasa dışı faaliyetlerine şakır şakır devam edebiliyor. AKP işte bunu sağladı. Tarikatları, dernek veya vakıf haline getirdiler Bu sayede kanunları ve

Anayasayı baypas ettiler.

-Türkiye'de ana damar olarak 40 civarında tarikat var. Bunların da işte ahtapot misali 400'den fazla kolu var. Neredeyse tamamı vakıf veya dernek adında faaliyet yürütüyor. Vakıf adı altında “kamu yararına dernek” statüsüne sokuluyorlar. İzin almadan para toplayabilme yetkisi veriliyor. Bunlar vakıf adı altında vergiden muaf tutuluyor. Bunların etkinliklerine devletin televizyonu TRT'de bile yer veriliyor.

-Milli Eğitim Bakanı mesela ne diyor? Sivil toplum kuruluşu tarikatlarla işbirliği yapmaya devam edeceklerini söylüyor. Vakıf ve dernek adı altındaki tarikatların, okullarda “değerler eğitimi” adıyla etkinlik yapmasına izin veriyorlar. Okul gezisi adı altında çocukların topluca tarikat yuvalarına götürülmesine izin veriyorlar. Tatil kampı adı altında çocukların tarikat yuvalarının kamplarına götürülmesine izin veriyorlar.

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-Bakın sıkı durun lütfen Türkiye'de 4500 özel öğrenci yurdu var Bunların 3400'ü vakıf ve derneklere ait... Devletin kaynakları, belediyelerin kaynakları tarikatlara aktarılıyor Tarikatlar bu kaynaklarla yoksul çocukları besliyor Yoksul çocuklar da rızkımız kesilmesin diye tarikatlara köle oluyor Devleti yönetenler özellikle öğrenci yurdu inşa etmiyor çünkü yurt ihtiyacı arttıkça tarikatların eline düşen çocukların sayısı da artıyor

Bilerek yapıyorlar.

-Bir de tarikat Erasmus'u var. Kendi aralarında öğrenci değişim programı kurdular. Türk çocuklarını; bizim çocuklarımızı Mısır'a, Irak’a, İran'a, Suriye'ye medreselere gönderiyorlar. Yani vatan aidiyeti yok edilmiş mutant nesil yetiştiriyorlar bu şekilde...

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-Tarikatlar, Kurban Bayramı için bütün Türkiye'yi reklam panolarıyla doldurmuş vaziyette... Çünkü artık kurban derisi kesmiyor bunları... Yetmiyor... Dernek veya vakıf adı altında Kurban Bayramı bağışı topluyorlar. Kimisi Afrika için topluyor kimisi Gazze adıyla topluyor. Bu bağış paraları gerçekten oralara gidiyor mu kontrol edilmesi mümkün değil, bilinmiyor. Kimisi kurban bağışı olarak dört bin lira topluyor, kimisi sekiz bin, kimisi on beş bin... Kim ne tutturursa...

-Türkiye'de milyonlarca insanımız yoksulluk sınırının hatta açlık sınırının altında

yaşarken hani ayda bir gün bile kırmızı et yiyemeyen çocuklarımız varken bunlar

hâlâ “Afrika'ya bağış” adı altında para topluyorlar. Üstelik bunu “kamu yararına dernek” statüsüyle yapıyorlar. Hükümet verdi bunlara bu statüyü... Kamu ama bizim kamu değil, Afrika kamusu için...

-Kurban derisi toplama işi, işte bu hale gelmiş vaziyette... Deriyle filan uğraşmıyorlar artık. Direkt parayı topluyorlar...