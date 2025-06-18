Yılmaz Özdil dikkat çekti: Boş gevezeliği bırakın İsrail’in teknoloji yatırımlarına bakın!

Gazeteci Yılmaz Özdil’in konuşmasının konu ile ilgili bölümü şöyle:

*Teknolojide dünyanın en ileri ülkelerinden biri İsrail? İsrail'de tıpkı Kaliforniya'daki gibi hatta aynı isimli Silikon vadisi var.

*İsrail'de İsrail sermayesine ait her biri 1 milyar dolardan daha değerli teknoloji şirketi var. ABD'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla teknoloji şirketi kurulan ülke İsrail...

*Küresel yazılımda dünyanın en önemli üç ülkesinden biri İsrail...

-Siber güvenlik pazarında dünyanın en önemli dört ülkesinden biri İsrail...

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Şimdi bunları anlattığımda diyorlar ki İsrail reklamı yapıyorsun?

Ne reklamı geri zekâlı! Bunlar gerçekler... Nasıl olduğuna kafa yoracaksın.

*Mesela bakın Motorola'nın İsrail'de ARGE merkezi var. 1964

yılında İsrail'de araştırma geliştirme merkezi kuran ilk Amerikan şirketiydi Motorola. IBM'in mesela Kudüs'te ARGE merkezi var. Bill Gates'in, Microsoft'un

1989 yılından beri İsrail'de ARGE merkezi var, Philips'in Siemens'in

İsrail'de ARGE merkezi var .Google'ın 2006 yılından beri İsrail'de ARGE

merkezi var. Google'ın ayrıca İsrail'de faaliyet gösteren yan şirketleri de var.

2012'den beri İsrail'de ARGE şirketi var.

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*Jeff Bezos'un Amazon’unun 2014 yılından beri İsrail'de ARGE laboratuvarı var.

Japon Fujitsu'nun, Toshiba'nın, Sony'nin Mitsubishi'nin İsrail'de ARGE merkezleri var.

Mercedes'in, Wolkswagen'in Hyundai'nin, Honda'nın, Ford'un, İsrail'de ARGE

merkezleri var. Visa'nın Tela Aviv'de inovasyon merkezi var. Amerika Online'ın

İsrail'de ARGE merkezi var. Rus Yandex'in İsrail'de ARGE merkezi var. Daha sayayım mı? Buna kafa yormak lazım. Küfür etmek çok kolay...

*Alman Bosch'un İsrail'de ARGE merkezi var, Xiaomi'nin İsrail'de ARGE merkezi

var. Çinli, Hintli, Hollandalı, İngiliz, Kanadalı, Singapurlu, Güney Koreli Fransız

teknoloji devlerinin, yazılım şirketlerinin İsrail'de ARGE merkezleri

var, Nokia'nın İsrael'de ARGE merkezi var, Bayer'in İsrail'de ARGE merkezi var.

İsrail'de çok uluslu şirketlere ait 400'den fazla ARGE merkezi var. 400'den fazla araştırma geliştirme laboratuvarı...

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*Peki bu katil dediğimiz bayrağını filan yaktığımız İsrail bu işi nasıl yaptı

Yani nasıl oldu da sadece 9,5 milyon nüfusu olan ve neredeyse 40 yıldır savaş

halinde olan bir ülke böylesine etkili ve muhteşem bir teknoloji ilkesi oldu?

*Bizim üniversiteye bakıyoruz Üniversiteli çocuklarımızı hapse atıyoruz. Bizim eğitime bakıyoruz ya Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Tarikat Bakanlığı haline gelmiş. Sınıflarımıza maket mezar koyuyorlar. Çocukları öğretmen masasında yatırıp kefenliyorlar Çocuklarımızı tiyatroya sergiye konsere spor salonlarına götüreceklerini vatan hainlerinin mezarına götürüyorlar mezar taşı gibi... E bu kafayla tabii ancak gidip işte Starbucks döversin...

*Bakın Asın liderimiz mesela ne diyordu bir ara teknoloji konusunda? Hatırlayalım lütfen; “Onların doları varsa bizim Allah'ımız var Onların İphone'u varsa öbür tarafta Samsung var” diyor...

Halbuki o örnek gösterdiği Samsung'un 2012 yılından beri İsrail'de ARGE merkezi var. Hem de bir değil iki ARGE merkezi var. Samsung’un kamera teknolojisini ve iletken teknolojisini İsrail de geliştiriyor...

*İsrailli yüksek teknoloji şirketleri şu anda İsrail dışında 450 bin kişi istihdam ediyor. İsrail sınırları içinde 400 bin kişi var. Yabancı şirketler değiller Sırf İsrail devletinin yüksek teknoloji şirketlerinde neredeyse 1 milyon kişi çalışıyor.

Böyle olunca ne oluyor? İşte adrese teslim vuruyor, pencereden...

İran ise karambole füzeler gönderiyor. Karambol diyorum çünkü İran’ın,

İsrail'in nükleer tesislerini, mühimmat depolarını, askeri havalimanlarını vurabilmesi lazım.. Yapabiliyor mu? Yapamıyor... Nereye denk gelirse oraya atıyor... İşte binaları vuruyor. İsrail ise eliyle koymuş gibi ya, 2.000 km uzaklıktan pencereden sokuyor bombayı. Kimi isterse onu vurabilir.