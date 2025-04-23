Yılmaz Özdil en güvendiği deprem profesörünü açıkladı! İstanbul beşik gibi sallandı

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem 13 saniye sürerken, en büyüğü 5.9 olmak üzere 51 artçı deprem daha meydana geldi.

"BEN ŞENER ÜŞÜMEZSOY'A KULAK VERİRİM"

Yaşanan depremlerin ardından uzman isimlerden art arda açıklamalar gelirken, gazeteci Yılmaz Özdil, en çok güvendiği deprem uzmanı sosyal medya platformu X hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özdil, yaptığı paylaşımda, “Sizi bilmem, ben kendi payıma, 1999 depreminden beri sadece Profesör Şener Üşümezsoy’a kulak veririm, 26 yıldır aralıksız takip ederim, bir kez olsun yanıldığını görmedim” dedi.