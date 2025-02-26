Yılmaz Özdil, Erdoğan’ın kendisine rakip olarak parlattığı ismi açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan dava ve soruşturmalar devam ederken, son olarak İmamoğlu’nun üniversite diplomasını usulsüz aldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yaşanan olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Özgür Özel'i hedef aldı.

Özgür Özel’in teğmenlerle ilgili yaptığı konuşmayı eleştiren Erdoğan, “Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir" dedi. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanların CHP Genel Başkanı'na dava açacağını ifade etti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, siyasette yaşanan son olaylarla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Altı ay önce söylediği sözü hatırlatan Özdil, “İmamoğlu meselesini halleden asrın liderimizin Özgür Özel’i “rakip” olarak parlatma faaliyeti başladı” dedi.