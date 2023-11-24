Yılmaz Özdil Fatih Terim fonu bombasını patlattı: Dilan Polat bu kadroda yedek kalır

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Terim gibi ünlü isimlerin milyonlarca dolarlarını banka yerine kayıt dışı sisteme aktarmaları üzerine Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak bir yorum geldi.

Özdil "Dilan Polat bu kadroda yedek kalır" derken ünlü isimlerin gözünü bürüyen para hırsına dikkat çekti.

İşte Yılmaz Özdil'in gündem yaratan sözleri:

Bir aydır Dilan Polat konuşuyoruz, 250 milyon lira kara parayı akladığı söyleniyor...

Arda Turan’ın tek kalemde koyduğu kayıt dışı para 400 milyon lira!

Fatih Terim Fonu’na yatırılan para 1.2 milyar lira! Dilan Polat bu kadronun yedek kulübesinde bile oturamaz.

Özil ayrıca, "Faiz haram diyen mütedeyyin ekonomi, bir taraftan “İstiklal savaşı veriyoruz” deyip, öbür taraftan kayıtdışı fahiş faiz kovalayan Arda Turan ekonomisidir" sözleriyle ekonomi politikasını da eleştirdi.