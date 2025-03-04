Yılmaz Özdil geri dönüşünü duyurdu

Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil iki yıl sonra yeniden Sözcü Gazetesi'nde köşe yazılarına devam edecek.

Yılmaz Özdil köşe yazılarına uzun bir süre ara vermiş ve YouTube kanalında yorum yapmaya devam ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'ın geri dönüşünü duyurduğu Yılmaz Özdil bugün kendisinin olduğu bir tanıtım videosu ile Sözcü'de olacağını resmi olarak ilan etti.

Özdil, videoda "Siz okumayı özlediniz mi bilmiyorum ama ben yazmayı çok özledim çevreye vereceğimiz zarar için şimdiden çok özür dilerim iki yıl sonra Sözcü Gazetesi'ndeyim" dedi.