Yılmaz Özdil heybedeki turpun büyüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyelere yapılan tutuklamalar sonrası "Daha turpun büyüğü heybede" diyerek yeni tutuklamaların olacağı sinyalini vermişti.
Gazeteci Yılmaz Özdil, son dönemde DEM Parti ve CHP’li belediyelere atanan kayyuma tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.
"TURPUN BÜYÜĞÜ CHP'YE KAYYUM ATAMAK"
Yılmaz Özdil, sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunarak, Erdoğan’ın “turpun büyüğü heybede” sözünü hatırlatarak, “Heybedeki turbun büyüğü, mahkeme kararıyla CHP’ye kayyum atamak” dedi.
Heybedeki turbun büyüğü, mahkeme kararıyla CHP’ye kayyum atamak.— Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) February 15, 2025