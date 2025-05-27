Yılmaz Özdil İBB'deki skandalı canlı yayında açıkladı! Duyanlar şoke oldu...

Yılmaz Özdil, canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu.

Özdil, İBB'de çalışan CHP'lilerin maruz kaldığı mobingi anlattı.

"İBB'DE KAN KUSTURUYORLAR"

İBB'de çalışan temizlik işçisinden park müdürlüğüne kadar tüm birimlere ciddi bir mobing yapılıyor. Burada CHP'lilere karşı korkunç bir mobing var. Ben evimin orada yürüyüş yapıyorum belediye çalışanları ile de karşılaşıyoruz. Hangi birim olduğunu söylemeyeceğim çocukların başına bir şey gelmesin diye. Ekrem İmamoğlu Başkan olduğunda 2019'da ve ikinci kez kazandığından beri AKP'li MHP'li diye bakmadılar. Kimseyi ekmeğinden etmediler. Buna şahidiz. AKP döneminde belediyede müdür şef olanların ekmeğiyle oynanmadı. Şimdi belediye başkanını attılar içeri, daire başkanlarını attılar içeri. O içeride AKP döneminden kalan tiplerin bazıları şu anda CHP'li olduğunu bildikleri personele kan kusturuyor.

"İNSANLARI İSTİFA ETMEYE ZORLUYORLAR"

İnsanları istifa etmeye zorluyorlar. Ellerinde olan tüm imkanları insanları sürerek en kötü işlere vererek özellikle de Saraçhane mitingine katılan personele karşı inanılmaz bir mobing uygulanıyor. Ben bunu buradan hem CHP İstanbul Milletvekillerinden Hem de İstanbul İl Başkanından özellikle rica ediyorum. belediye şuan sahipsiz kalmış durumda herkes canıyla uğraşıyor ama bunun en alt kademesinde insanlar var. Metroda temizlikte vs çalışan insanlara kan kusturuluyor şuanda. Büyük bir insani tavır gösterildi. AKP döneminden kalan kimsenin ekmeğiyle oynanmadı. Şimdi onlar fırsat bu fırsat deyip onlara kan kusturuyor. Bunu benden başka ulaşabildikleri gazetecilere söylediklerini de biliyorum. Ekrem Başkana sahip çıkmaya çalışırken içeridekileri de unutmamak lazım.