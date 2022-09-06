Yılmaz Özdil'den Erdoğan'ı çok kızdıracak paylaşım. İktidarı Eski Türkiye ile kıyasladı bakın ortaya ne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 80,21, aylık yüzde 1,46 arttı.

Üst üste 15. ayda da yükselen tüketici enflasyonunda 24 yılın yeni zirvesi görüldü.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), tüketici fiyatlarında aylık yüzde 5,86, yıllık yüzde 181,37 artış olduğunu hesapladı.

ENAG'ın enflasyon hesaplaması, TÜİK'in hesaplamasının 100 puan üzerinde oldu.

Vatandaş artan gıda fiyatları, ödeyemediği fatura bedellerine isyan etmeye devam ederken; okullar açıldı. Fiyatları cep yakan çanta, defter, ayakkabı, mont, kıyafet fiyatları derken vatandaşın beli iyice büküldü.

"100 yıldır en kötüsü bunlar!"

Sürekli yükselen enflasyonla ilgili 'Hükümetimiz tarihin gelmiş geçmiş en uzun süreli enflasyon rekorunu kırmaya devam ediyor' diyen Gazeteci Yılmaz Özdil'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İşte Yılmaz Özdil'in paylaşımı;

"Enflasyon aralıksız 15 aydır yükseliyor, bundan önceki rekor 1977/78 yılına aitti, aralıksız 11 ay yükselmişti. Sayın şahlanan hükümetimiz tarihin gelmiş geçmiş en uzun süreli enflasyon rekorunu kırmaya devam ediyor, 100 yıldır en kötüsü bunlar!" paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.