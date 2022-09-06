6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yılmaz Özdil'den Erdoğan'ı çok kızdıracak paylaşım. İktidarı Eski Türkiye ile kıyasladı bakın ortaya ne çıktı

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'ı çok kızdıracak paylaşım. İktidarı Eski Türkiye ile kıyasladı bakın ortaya ne çıktı

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. ENAG ise enflasyonu yüzde 181,37 olduğunu hesapladı. Gazeteci Yılmaz Özdil'in 'en uzun süreli enflasyon rekoru kırılmaya devam ediyor...' paylaşımı dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:38
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 11:15
Takip Et

Yılmaz Özdil iktidarı Eski Türkiye ile kıyasladı bakın ortaya ne çıktı Erdoğan'ı çok kızdıracak paylaşım

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'ı çok kızdıracak paylaşım. İktidarı Eski Türkiye ile kıyasladı bakın ortaya ne çıktı
+
Aa
-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 80,21, aylık yüzde 1,46 arttı.

Üst üste 15. ayda da yükselen tüketici enflasyonunda 24 yılın yeni zirvesi görüldü.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), tüketici fiyatlarında aylık yüzde 5,86, yıllık yüzde 181,37 artış olduğunu hesapladı.

ENAG'ın enflasyon hesaplaması, TÜİK'in hesaplamasının 100 puan üzerinde oldu.

Vatandaş artan gıda fiyatları, ödeyemediği fatura bedellerine isyan etmeye devam ederken; okullar açıldı. Fiyatları cep yakan çanta, defter, ayakkabı, mont, kıyafet fiyatları derken vatandaşın beli iyice büküldü.

"100 yıldır en kötüsü bunlar!"

Sürekli yükselen enflasyonla ilgili 'Hükümetimiz tarihin gelmiş geçmiş en uzun süreli enflasyon rekorunu kırmaya devam ediyor' diyen Gazeteci Yılmaz Özdil'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İşte Yılmaz Özdil'in paylaşımı;

"Enflasyon aralıksız 15 aydır yükseliyor, bundan önceki rekor 1977/78 yılına aitti, aralıksız 11 ay yükselmişti. Sayın şahlanan hükümetimiz tarihin gelmiş geçmiş en uzun süreli enflasyon rekorunu kırmaya devam ediyor, 100 yıldır en kötüsü bunlar!" paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
6.09.2022 11:47
Ne oldum demeyeceksin, yoksa rabbim insana haddini bildirirmiş, özellikle de inanır gibi yapanlara  
 
JFJ
6.09.2022 11:30
gelmiş geçmiş en yüksek ENFLASYON!!! duyurulur.  
 
Millet
6.09.2022 11:30
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en kötü partisi Milleti kuru ekmeye mahkum ettiler parayı pul ettiler her yeri betona boğdular  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
1
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
2
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
3
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
4
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
5
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
6
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
7
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Avrupa Birliği telefon güncellemesini zorunlu hale getirdi
﻿Avrupa Birliği telefon güncellemesini zorunlu hale getirdi
﻿Avrupa Birliği telefon güncellemesini zorunlu hale getirdi
﻿Trabzon'daki Atatürk Köşkü tadilata giriyor
﻿Trabzon'daki Atatürk Köşkü tadilata giriyor
﻿Trabzon'daki Atatürk Köşkü tadilata giriyor
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿BDDK 30 idari personel alacak
﻿BDDK 30 idari personel alacak
﻿BDDK 30 idari personel alacak
﻿Ev satma vaadiyle dolandırıcılık: 2 kişi tutuklandı
﻿Ev satma vaadiyle dolandırıcılık: 2 kişi tutuklandı
﻿Ev satma vaadiyle dolandırıcılık: 2 kişi tutuklandı
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.