Yılmaz Özdil iktidarın asıl hedefini açıkladı!

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı canlı yayında İzmir'de belediye işçilerinin yaptığı grev hakkında açıklamalarda bulundu.

“ÇÜNKÜ HEDEF İZMİR”

Sözlerine, "Bir bu meseleyi öğrenmek isteyen yurttaşlar dinleyecek ama asıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını, İzmirlileri ve beni işçi düşmanı ilan edenler iyi dinlesin” diyerek başlayan Özdil, “Az önce CHP Kurultayı ile ilgili iddianameyi okudun. Orada siyaset yasağı ilan edilen kişilerden biri Cemil Tugay. Türkiye'de Özgür Özel'in Genel Başkan olması için suç işlemekle suçlanan bir belediye başkanı, kim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. O kurultay olduğun Cemil Tugay Belediye Başkanı mı? Hayır. İlçe belediye başkanı. Demek ki İzmir'de bir ilçenin Belediye Başkanı CHP Genel Başkanını belirleyecek bir komplo kurabiliyor. İzmir'deki olayı sendikal hak zannedenler buna cevap versin. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı neden kurultay davasında sanık hale getirilmek isteniyor? Çünkü hedef İzmir. İzmir'i kazanamıyorlar. Şu davada Cemil Tugay'ın sanık yapılması bile bu meselenin emek değil de İzmir'deki CHP olduğunu görmesi lazım. Bak göreceksin 30 Haziran'daki dava köpürtülürken sanıklar arasındaki Cemil Tugay'ı işçi meselesiyle ambalajlayacaklar. Sözde muhalif bazı medya Cemil Tugay'ı grev kırıcılıkla suçluyor. Kim bunlar Kılıçdaroğlu medyası? CHP'de kurulan kavganın da hedefi İzmir” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİ NE İSTİYORSA O ŞARTLAR ZORLANIP VERİLMESİ LAZIM BU KADAR BASİT”

"Beni işçi düşmanı olmakla suçlayan denyolar iyi dinlesin” diyen Özdil, “Bu sözlerin sahibi bir emekçinin çocuğu Yılmaz Özdil olarak konuşuyorum. İzmir'de yaşanan grevin emek, işçi hakları ile alakası olmadığını şu şekilde ifade edeceğim. Hem vallahi hem billahi işçi kaç para istiyorsa o hak verilmesi lazım. Ben bir gazeteci bir İzmirli olarak sendikal mücadeleyi destekleyen bir gazeteci olarak işçinin kaç para istediği belediyenin kaç para verdiği ile ilgilenmedim. İşçi ne istiyorsa o şartlar zorlanıp verilmesi lazım bu kadar basit. Bu yüzden ben grevin ilk 5 günü bu konuyla ilgili ne sosyal medya paylaşımı yaptım ne yazı yazdım” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İSTEDİĞİMİZİ VERİRSİNİZ YA DA BİZ GİDER AKP'YE OY VERİRİZ DEDİ”

Özdil, sözlerinin devamında şunları söyledi, “Ben burada neden dahil oldum? Sendika'nın Ege Bölge temsilcisi dedi ki, güya DİSK mensubu arkadaş. Ya dedi, 'Bizim istediğimizi verirsiniz ya da biz gider AKP'ye oy veririz' dedi. Bu lafın sendikal hakla bir ilgisi yok. Bu İzmir belediyesine siyasi operasyon yapıldığının kanıtı. DİSK Genel Başkanının yerinde ben olsam görevden alırım. Bir başka devrimci olduğunu iddia eden adam çıkıp İzmirlilere zibidi diyor. Bunların derhal görevden alınması lazım. Bunlar AKP İzmir'i kazansın diye bunu yapıyorlar. Ben işin para tarafında değilim. İşçinin hakkının verilmesi lazım. Diyor ki adam açıkça biz bu operasyonu bayram öncesinde kötü göstermek için yapıyoruz. Bende pos bıyık olduğuna bakmayın ben badem bıyığı bırakırım diyor. Bizi işçi düşmanı olmakla suçlayanlar iyi dinlesin.

"İZMİR'İN RUHU SENDİKAL MÜCADELEDİR"

Bu topraklar ilk 1 Mayıs İzmir'de kutlandı. 1905'te. İzmir'i İzmir yapan ruh sendikal mücadeledir. Bir tane işçi karşıtı belediye başkanı bu şehri yönetmedi. Şimdi gelmişler İzmir'e ders vermeye kalkıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özel'in parti yöneticisi olduğu dönemde işçi dostu vekillerinin üstünü çizdiler. İzmir'in semtlerini bilmeyen tipleri, İzmir'de yaşamayan tipleri getirip İzmir'den vekil yaptılar. Olacağı buydu. Cemil Tugay arkandayız başkan belediye otobüs şoförü yoksa biz toplayalım.”