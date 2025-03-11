Yılmaz Özdil ilk yazısında bombayı patlattı!.. CHP seçimi kaybetsin diye içerden çalışanlar kim?

2 yılın ardından Sözcü’ye geri dönen Yılmaz Özdil, CHP’de açık farkla kazanacak 2 aday olduğunun altını çizerken, bomba bir iddiada bulundu. Özdil, “Ama önümüzdeki seçimin yine kaybedilmesi için hem CHP içinde, hem sözde muhalif medya içinde, aynı aparatlarla, iki yıl öncesinin tıpatıp faaliyetleri yürütülüyor” dedi.

2 YILIN ARDINDAN FLAŞ BİR YAZIYLA GERİ DÖNDÜ

CHP’de geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmasından dolayı linçlenen ve Sözcü TV’den istifa eden Yılmaz Özdil, 2 yılın ardından geri döndü. Özdil, Sözcü gazetesindeki ilk yazısında adaylık sürecindeki çıkışı nedeniyle nasıl infaz edildiğini kaleme alırken bomba bir iddiada bulundu.

ÖZDİL’DEN BOMBA İMAMOĞLU VE YAVAŞ İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık farkla kazanacak yine iki aday olduğunun altını çizen Özdil, “Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu , bağımsız-güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinin tüm anketleri yine bunu gösteriyor. Ama önümüzdeki seçimin yine kaybedilmesi için hem CHP içinde, hem sözde muhalif medya içinde, aynı aparatlarla, iki yıl öncesinin tıpatıp faaliyetleri yürütülüyor” dedi.

CHP’DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘erken seçim’ çıkışının ardından ön seçim sürecini de başlatmıştı. Cumhurbaşkanlığını belirleyecek olan ön seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak yarışacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçimin erken olduğunu belirterek, katılmadığını belirtmişti.