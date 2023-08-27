Yılmaz Özdil işgalcilere karşı Türk'ün yumruğunun kalktığı anı yazdı

Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Kütahya’da bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlık Meydan Muharebesini yönettiği Zafertepe Anıtı paylaşarak 30 Ağustos Zafer Bayramına atıfta bulundu.

Yılmaz Özdil işgalcilere karşı Türk'ün yumruğunun kalktığı anı yazdı

Kurtuluş Savaşına kesin bir sonuç kazandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetildiği tepeyi (Zafertepe) paylaşan Yılmaz Özdil, işgalcilere karşı Türklerin yumruğunun nasıl kalktığını paylaştı.

Yaptığı paylaşımda, Atatürk’ün tepedeki o anlarını paylaşan Özdil’in paylaşımı ise şu şekilde: “Sabaha karşı saat 3'tü. Zifiri karanlıktı. Ay, ince hilal şeklindeydi. Atıyla geldi. Emir erleri yoluna fener tutuyordu. Sigara tüttürüyor, ufka bakıyordu. Tık… Telgraf sustu. Anadolu'nun dünyayla bağlantısı kesildi. Haftalardır bilgi kırıntısı bile sızmadan yürütülen hazırlıkların farkında olamayan işgal karargahı, işte anca o anda anladı. Türk'ün yumruğu kalkmıştı.

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