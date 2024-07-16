Yılmaz Özdil İzmir'deki iki ölümün gerçek suçlusunu açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil, kişisel Youtube hesabında geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan elektrik faciasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İzmir’in Konak ilçesinde yağmurdan kaçan iki kişinin hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Özdil, “Olayda sorumsuzluk, ilgisizlik, liyakatsizlik, denetimsizlik, umursamazlık, özellik denilen gözünü para hırsı bürümüş vahşilik var. Ama İzmir’deki yaşananlar özellikle ülkelere dayatılmış küreselleşmenin, devletlerin, hükümetlerin, belediyelerin şirket gibi yönetilmesinin, halk yerine ciro konulmasının ve vatandaş kavramının müşteri kavramına dönüşmesinin sonucudur” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK SUÇLU İNSANI İNSAN YERİNE KOYMAYAN BAKIŞ AÇISIDIR"

İzmir’de yaşananların asla bir kaza olmadığını savunan Özdil, “Kazanın sözlük anlamı yanlışlıkla ve beklenmedik şekilde gerçekleşen eylemdir kaza. Bu yaşananların kaza olabilmesi için yanlışlıkla ve beklenmedik olması gerekir. Öngörülemez olması, tesadüfi olması gerekir. Bu asla bir kaza değil. Göz göre göre, cinayet bu” diye konuştu.

Olayın soruşturması kapsamında bazı suçluların bulunacağını belirten Özdil, şunları söyledi “Elektrik personelinin en alttaki personeli ve belediye rögar sorumlusu falan gözaltına alınacak. Milletin gazını almak için 20 - 30 kişiyi gözaltına alacaklar ama burada aslında gerçek suçlu insanı insan yerine koymayan bakış açısıdır. Düzendir. Apaçık cinayetlere kaza süsü verdiren sistemdir.”

"2013 YILINDAN BERİ ŞİKAYETLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR"

“Hayat pahalı insan hayatı sudan ucuz” diyen Özdil, şöyle devam etti: “İhmaller Kabristanı’dır bu ülke. Bu faciadaki elektrik hattı Gediz Elektrik’e ait. Bir özelleştirme şirketi. İzmir halkı bu Gediz Elektrik’ten illallah etmiştir. İzmir’de elektrik işi 1982 yılına kadar belediyeye aitti. 1982 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’na devredildi. Yani devletin oldu. AKP iktidara geldi Türkiye Elektrik Kurumu’nu parça parça satışa çıkardılar. 2013 yılında da İzmir’in elektriğini komple bu şirkete verdiler. O günden beri elektrik konusunda şikayetin ardı arkası kesilmiyor.”

İzmir’de elektrik kablolarının açıkta olduğunu dile getiren Özdil, “Özelleştirmeden beri alt yapısı çalışması yapılmıyor. Şehrin elektrik alt yapısı ölçmüş vaziyette. Sayaçlar yanıyor, trafolar eskidi, yangınlar çıkıyor. Bornova, Buca ve Karşıyaka da böyle. Yazın klimalar, kışın kombiler çalışmıyor” şeklinde konuştu.

İzmir’in AKP’ye oy vermediği için cezalandırıldığını savunan Özdil, “İzmir’den intikam alıyorlar” dedi.

Şikayetlere kulak tıkandığını ifade eden Özdil, Elektrik Mühendisleri Odası’nın elektrik şikayetlerine dair şirkete sürekli denetim çağrısında bulunduğunu belirtti.