Yılmaz Özdil: Kılıçdaroğlu sizin eseriniz

Gazeteci Yılmaz Özdil, katıldığı bir televizyon programında CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özdil, 2010 yılından bu yana Kılıçdaroğlu’nun partiyi dönüştürme çabasının CHP’yi köklerinden uzaklaştırdığını savunarak, bu sürece destek veren medya mensuplarını da hedef aldı.

Özdil, “Kılıçdaroğlu’nun şahsıyla değil, temsil ettiği bakış açısıyla mücadele ettim” diyerek, partinin ikinci cumhuriyetçi ve CHP çizgisi dışındakilerle doldurulduğunu, bunun da CHP’nin kimliğini zedelediğini öne sürdü. Ayrıca, geçmişte Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı gazetecileri, “Kılıçdaroğlu sizin eseriniz” diyerek eleştirdi.

Yılmaz Özdil, “Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha düne kadar %60 oy alacak diyenler bugün hala utanmadan ekranlara çıkıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na küfrediyorlar.” diyerek şöyle konuştu:

2010 yılından beri Kılıçdaroğlu'nun bakış açısının bu partiyi mahvettiğini anlattım. Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla kişiliğiyile ilgili bir şeyden söz etmiyorum. Bir bakış açısından söz ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz Kuvay-i Milliye köklerine dayanan partiyi yeni CHP yapmaya çalışan ikinci cumhuriyetçilerle doldurmaya çalışan, Sorosçularla doldurmaya çalışan, Taraf Gazetesi'nin yazarlarını bu partiye dolduran zihniyetle ben 2010 yılından beri bir gazeteci olarak ve bir yurttaş olarak mücadele ediyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha düne kadar %60 oy alacak diyenler bugün hala utanmadan ekranlara çıkıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na küfrediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu sizin eseriniz kardeşim. 2010 yılından beri ekranlara çıkabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde konferans verebilmek için oralarda genel merkezin gözüne girerek kendi ikbalinizi sağlamak için bu duruma bile bile alkış tuttunuz. Yani bu muhalif tabir edilen gazetecilerin içinde olanlardan söz ediyorum. Medya imha edilirken siz bunu bile bile 2010 yılından 2023 yılına kadar alkışladınız.