Yılmaz Özdil mağdur pozu veren Nagehan Alçı'yı uyutmayacak açıklamayı yaptı

Gazeteci Nagehan Alçı, son dönemde yaşadığı olaylarla gündem olmaya devam ediyor. Rasim Ozan Kütahyalı ile boşandıktan sonra Rasim Ozan’ın kendisini tehdit edip hakaretler ettiğini açıklayan Alçı, daha sonraki günlerde katıldığı bir programda Yunan bir diplomatla ilişki yaşadığını açıklamıştı.

Alçı’nın açıkladığı Yunan diplomatın Yunan İstihbaratçı Stavros Christodoulidis olduğu ortaya çıkmıştı.

“HÜKÜMET VE YANDAŞ MEDYA TARAFINDAN KRALİÇE İLAN EDİLDİ”

Gazeteci Yılmaz Özdil, ise Nagehan Alçı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özdil, Alçı’nın Ergenekon/Balyoz davalarının en vahşi günlerinde hükümet ve hükümet yanlısı medya tarafından ‘kraliçe’ muamelesi gördüğünü öne sürdü.

"BİZİM ASKERLERİN EŞLERİ, GÜNEYDOĞU’DAKİ ASKERLER İÇİN MAARİF TAKVİMİNE SOYUNSUN"

Yılmaz Özdil, ”Ali Tatar kahrından canına kıyarken, Kaşif Kozinoğlu esaret altında şehit olurken, subay eşleri kanser olurken, intihar ederken, Nagehan Alçı, ‘Bizim askerlerin eşleri, Güneydoğu’daki askerler için maarif takvimine soyunsun’ dedi. O kadınların nasıl bir psikolojik şiddet hissettiklerini hiç düşünmemişti.” ifadelerini kullandı.

Özdil, "Subay eşleri lojmanlardan kapı dışarı edilirken, maaşları kesilirken subaylarımızın eşleri beş parasız bırakılırken, tam o günlerde Nagehan Alçı twit attı. Bizim askerlerin eşleri, Güneydoğu’daki askerler için maarif takvimine soyunsun’ dedi. Evet. Takvime soyunsunlar dedi. İngiltere’de bir grup asker eşi böyle yardıma muhtaç askerler için objektif karşısına geçerek çıplak poz vermişlerdi. O fotoğraflarda takvim bastırılmıştı. Takvimden elde edilen gelir yardıma muhtaç askerlere dağıtılmıştı. Nagehan Alçı işte bu fırsatı kaçırmamıştı. Subaylarımızın askerlerini kast ederek böyle twit atmıştı" ifadelerini kullandı.

"KURMAYLARIMIZ YUNAN AJANI OLMAKLA SUÇLANIYORDU, ŞİMDİ İSE KENDİSİ EŞİ TARAFINDAN YUNAN AJANI OLMAKLA SUÇLANIYOR"

Yılmaz Özdil, "Nagehan Alçı eski eşi tarafından hakaretlere uğradığını söylüyor. Burası gerçekten mübarek bir ülke. Ne dedilerse kendileri şimdi onu yaşıyor. Başkalarına ne iftira attılarsa kendi başkalarına geliyor. Nagehan Alçı, Ergenekon/Balyoz kumpaslarını gerçekmiş gibi pazarlıyordu. 'Askeri vesayetten kurtuluyoruz' diyordu. Darbeciler diyordu askerlere. Şimdi bizzat kendi eşi tarafından Yunan casusu olmakla suçlanıyor. Kurmaylarımız Yunan ajanı olmakla suçlanıyordu ama şimdi bakıyoruz Nagehan Alçı'nın ilişki yaşadığı kişi Yunan istihbaratçısı. Burası mübarek ülke kanla dualarla kuruldu. Ne dedilerse kendileri onu yaşıyor. AKP hala iktidarda oturmaya devam ediyor, ama AKP döneminin her yönüyle hazin sonunu izliyoruz. Hem siyaseten yaptıklarıyla, hem de yandaşlarıyla” ifadelerini kullandı.

“EŞİ İLE BİRLİKTE İKTİDARIN OPERASYONEL GAZETECİLERİNDENDİ”

Türker Ertürk ise Yılmaz Özdil’in Nagehan Alçı hakkında konuştuğu videoyu sosyal medya platformu X’den alıntılayarak, Yılmaz Özdil'in paylaştığı videonun dikkatle ve ibretle izlenmesi gerektiğini, burada bahse geçen kadının (Nagehan Alçı) mağdur olmadığını, Eşi ile beraber iktidarın en önemli operasyonel gazetecilerinden olduklarını ve bu hizmetlerinin karşılığını da aldıklarını iddia etti.

"BU GAZETECİLER TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE KARŞI KURULAN KUMPASLARIN ÖNDE GELEN SİLAHŞÖRLERİNDENDİ”

“Bu gazeteciler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kurulan kumpasların önde gelen silahşörlerindendi” diyen Ertürk, “Mağdur olmadılar, bu ülkeyi savunan KAHRAMAN TÜRK ASKERİNE dolayısıyla Cumhuriyetimize, kurucu ideolojisine ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olan ve Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sokan ve sığınmacılar yoluyla istila ettiren gücün değirmenine acımasızca su taşıdılar. Bugün yaşadıklarımız mağdur edenlerin birbirine düşmesi olayıdır. Daha da kötüleri olacak. Bu nedenle bunları halka mağdurmuş gibi sunanlara şüpheli gözlerle bakarız” ifadelerini kullandı.