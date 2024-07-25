Yılmaz Özdil müjde verdi. Kendisine bildirilen son gelişmeyi açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil, yayınladığı yeni YouTube videosunda, kendisine bildirilen son gelişmeyi açıkladı.

Özdil, dünkü videosunda, 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 maden şehidimizin olduğu Soma faciasında cennete mektup yazan 9 yaşındaki Betül Yüksel'i hatırlatmış, Türk Hava Kurumu’nun önce Betül’ün hayali olan ‘pilotluk’ sözünü verip sonra bu sözü neden tutmadıklarını aktarmıştı.

Yılmaz Özdil, dünkü yayının ardından kendisini çok sayıda iş insanının Betül Yüksel'in üniversite masraflarını karşılamak üzere kendisini aradığını söyledi. Özdil, bu isimlerden birinin, Nişantaşı Üniversitesi'nin sahibi Levent Uysal olduğunu açıkladı.

BİRÇOK ÖZEL ÜNİVERSİTE ARADI

Özdil, çoğu vakıf üniversitelerinin de sahiplerinin kendisini aradığını ve Betül Yüksel'i tam burslu bir şekilde okutabileceklerini söylediklerini aktardı. Özdil daha sonra bu önerileri Betül'e ve annesine söylediğini iletti.

TÜRK HAVA KURUMU'NDAN TELEFON

Özdil, aileye bu kararını bildirmesinden sonra kendisini Türk Hava Kurumu Başkanı Kemal Yurtnaç'ın aradığını ve Betül'ü üniversiteye alarak tüm eğitim masraflarını karşılayacaklarını ilettiğini belirtti.

Özdil, yaşanan bu güzel gelişme sonrasında başta Selçuk Bayraktar olmak üzere herkese çok teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Betül'e o dönem, "Neden pilot olmak istiyorsun" diye sorulduğunda "Babamın göklerde olduğunu düşünüyorum, ona daha yakın olacağım" demiş ve ilk zamanlarda Türk Hava Kurumu duruma kayıtsız kalmayarak küçük kıza sahip çıkmıştı. Daha sonra Türk Hava Kurumu'nun yetkilileri, Soma'ya gelerek Betül ve annesi ile bir protokol imzalamıştı.

Söz konusu protokolde "Betül 18 yaşına geldiğinde onu pilot olarak biz yetiştireceğiz" ibaresi yer almıştı.

THK'NIN EKRAN YÜZÜ YAPILDI. REKLAMLARDA VE KAMU SPOTLARINDA YER ALDI

"Şehidimizin üniversite çağına geldiğinde onun eğitim masraflarıyla da biz ilgileneceğiz" diyen THK'nın yetkilileri Kaymakamlıkta bu protokolü imzaladıktan sonra yazılmış olan 'cennete mektup' yazısıyla onu ekran yüzü yaptı.

BETÜL ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ

Yılmaz Özdil, şehit kızı Betül'ün üniversite çağına geldiğini ve sınava girdiğini söyledi. Özdil, Betül ve annesinin Soma'daki Türk Hava Kurumu şubesine gittiklerini ifade etti. 10 yıl önce kaymakamlıkta imzalanan protokolü hatırlattıklarına değindi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin kayıtlarına başvuru yapabilmek için orada olduklarını ifade etti. Türk Hava Kurumu yetkililerinin ne dediğini söyleyen Özdil, "Betül'ün kaydını yaptıramayacaksınız" cevabını aldıklarını belirtti. Sebep olarak ise kendilerine THK'nın yönetiminin değiştiği söylendi. Eski yönetimin verdiği sözlerin yeni yönetimi bağlamayacağının söylendiğini ifade etti. Betül eğer üniversite sınavında ilk 5000'e girerse o zaman burslu olarak kayıt yapılacakmış yanıtını aldılar.

Yılmaz Özdil, o dönemlerde çekilmiş olan Betül'ün bir fotoğrafını paylaşarak THK'ya seslenmiş, minicik bir şehit çocuğunun babasına yazmış olduğu cennete mektubundan kendine pay çıkararak onu reklam yüzü yapmanın, kamu spotu gibi kullanmanın, onun sayesinde alkışlanarak tebrik edilmenin iyi olduğunu ancak şimdiki yapılanlardan utanılıp utanılmadığını sormuştu.

"Betül'ü artık kimse takip etmez aradan 10 yıl geçti diye değil mi?" diye soran Özdil, "medyanın bugünkü komik hali nedeniyle bu yaptığınız duyulmayacak sandınız değil mi?" sözleriyle de tepki gösterdi. Kendisinin Betül'ü unutmadığını belirterek, Selçuk Bayraktar'a seslenmişti.

ÖZDİL BAYRAKTAR'A ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Selçuk Bayraktar'a Özdil bir çağrıda bulunmuş, "Eminim siz de 9 yaşındayken pilot olma hayali kuruyordunuz. Bugün o hayallerin sizi getirdiği yerdesiniz. Lütfen Betül'e sahip çıkın. Hayalinin hayal olarak kalmaması için lütfen gereğinin yapılmasını sağlayın." demişti.

İŞTE BETÜL'ÜN O MEKTUBU: