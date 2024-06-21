Yılmaz Özdil Özgür Özel'i 3 gün uyutmayacak cevabı verdi

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in canlı yayındaki sözlerine yanıt verdi. Özdil, YouTube kanalında yayınladığı videoda Özel’in kendisine iftira attığını belirterek, “Bana söz hakkı vermiyorlar ama işte arkamdan böyle atıp tutuyorlar” dedi. Özdil, Özel’in bahsettiği “Bidon kafalar” yazısını seçimin ertesi günü yazmadığını vurgulayarak, “Zaten o hadisenin seçimle de bir alakası yok. O hadise, CNN International’da, BBC’de haber oldu” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel’in kendisiyle ilgili “CHP’lilere hakaret etti” iddiasının kesinlikle yalan olduğunun altını çizen Özdil “42 yıldır beni takip edenler bilir; ben CHP’liyim. Özgür Özel’den çok önce CHP’liyim. Benim sülalem Kuvayi Milliyeci kardeşim. Üstelik 42 yıldır bu mesleği yapıyorum beni mahkemeye veren bir tane CHP’li zaten yok ama benim hakkımda suç duyurusunda bulunan CHP’li bile yok. Asıl CHP’yi savunduğum için öbür partiler tarafından defalarca mahkemeye verildim; bunu herkes biliyor. CHP’yi savunduğum için hapis cezası aldım, para cezaları aldım bunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.

“ÖDÜL KOLEKSİYONUMDA SAYISIZ CHP’Lİ BELEDİYENİN ÖDÜLÜ VAR”

Yılmaz Özdil, Özel’in “Bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopmasıdır” sözüne tepki göstererek, “Bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan belediye başkanlarının bana teşekkür mesajları var. CHP’li milletvekillerinin bana teşekkür mesajları var. Benim ödül koleksiyonumda sayısız CHP’li belediyenin ödülü var” dedi.

Özdil, “Özgür Özel neden iftira atmayı tercih etti?” diye sorarak sözlerine şöyle devam etti:

“Birincisi, Bu guguk kuşu yumurtaları beni gazetelerden ve televizyonlardan işten attırdı ama YouTube’da 350 binden fazla abonem olmasını ve 60 milyondan fazla seyredilmemi engelleyemiyorlar. Ellerinden gelse YouTube’dan da attırırlar ama onu yapamıyorlar.

İkincisi, Özgür Özel’in ‘duayen gazeteci’ Buket Aydın tarafından keşfedildiğini, namuslu gazeteciler hapse atılırken, mesela Barış Terkoğlu çıktı “Yılmaz Özdil’e haksızlık yapılıyor bu bidon kafa meselesi ile ilgili” dedi. Delikanlı gibi söyledi adam, namuslu gazeteciliğin gereğini yaptı. Namuslu gazeteciler hapse atılırken Özgür Özel’in Buket Aydın ile arkadaş olduğunu anlattım ben. Genel Başkan seçilir seçilmez ilk iş Buket Aydın’a telefon ettiğini anlattım. Bunun öğrenilmesine, bunun duyulmasına çok kızıyor.”

BÜYÜK HESAPLAŞMA İÇİN TARİH VERDİ

Özgür Özel’in erken seçim için baskı uygulamamasına dikkat çeken Özdil şunları söyledi:

“Bütün dünyada birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen tarihteki ilk ve tek genel başkan bu diyorum bunu hatırlatmama çok kızıyor.

Partiye Kılıçdaroğlu tarafından monte edildiğini, 14 yıl boyunca Kılıçdaroğlu’nun adeta çantası gibi dolaştığını, sonra da Kılıçdaroğlu’nu ilk bunun sattığını söylüyorum, buna çok kızıyor."

Özdil, meslek hayatı boyunca haberlerini ve yazılarını şahsileştirmediğini vurgularak, Özgür Özel’in hadiseyi şahsileştirdiğini söyledi. Özdil, Özel ile ilgili asıl meseleleri pazartesi günü anlatacağının altını çizerek, “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden aldığım yetkiye dayanarak söylüyorum; Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ‘Cumhuriyet Ak Partisi yapmana izin vermeyeceğiz Özgür Özel. Sindire sindire anlatacağım. Bence hemen telefona sarıl, AKP medyasını ve AKP tollerini ara. Seni savunmak için hazır olsunlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV canlı yayınında yaptığı açıklamada gazeteci Yılmaz Özdil ile ilgili konuşmuştu. Özel, şunları söylemişti:

“Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca 'hatamız nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopması.”