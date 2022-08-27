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  • Yılmaz Özdil Sedat Peker'i Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ilan etti. Özdil ''Manipülasyon yapan yandaş ekonomi yazarının b

Yılmaz Özdil Sedat Peker'i Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ilan etti. Özdil ''Manipülasyon yapan yandaş ekonomi yazarının basın kartını iptal etti'' dedi

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker bugün "DeliÇavuş" kullanıcı adıyla Twitter'da 50 tweetten oluşan bir paylaşım yaptı. Gazeteci ve Yazar Yılmaz Özdil, Peker'in tweetlerini alıntılayarak yorumlarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:21
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 17:05
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Yılmaz Özdil Sedat Peker'i Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ilan etti. Peker'in tweetlerini yorumladı

Yılmaz Özdil Sedat Peker'i Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ilan etti. Özdil ''Manipülasyon yapan yandaş ekonomi yazarının basın kartını iptal etti'' dedi
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı’nın da aralarında olduğu bir çok iddialarda bulundu. 

Sedat Peker, "Yayınlayacağım" dediği belgeleri Twitter hesabından paylaşırken içinden AKP’li isimlerden ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına uzanan büyük iddialar çıktı. Sedat Peker, 50 tweet paylaştı.

Öte yandan Sedat Peker’in iddialarında adı geçen ekonomi yazarı Burak Taşçı’nın Hürriyet gazetesindeki yazılarının tamamı internet sitesinden kaldırıldı.

Bunun üzerine Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından Sedat Peker’in iddialarını değerlendirdi. 

Yılmaz Özdil paylaşımında, "Gazeteciler cemiyeti başkanı Sedat Peker, borsa manipülasyonu yapan yandaş ekonomi yazarının basın kartını iptal etti" dedi.

Özdil, "Evini elinden aldılar ama, cep telefonunu elinden alamadılar." ifadelerini kullandı. 

Gazeteci Yılmaz Özdil'in resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Gazeteciler cemiyeti başkanı Sedat Peker, borsa manüplasyonu yapan yandaş ekonomi yazarının basın kartını iptal etti :))

Evini elinden aldılar ama, cep telefonunu elinden alamadılar… SPK’nın kısaltmasını S’edat P’eker K’anırtıyor diye değiştirmekte fayda var.

Sayın hükümetimizde Gülşen efekti…

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Abdullah
27.08.2022 19:39
Helal olsun Pekere MHP.nin yapamadığını, pardon hükumetin, tek başına yapıyor. Hiç değilse Liyakatli insanlar gelir, gidenlerin yerine.  
 
Alim olmaya gerek yok
27.08.2022 17:56
DELi ÇAVUŞ, tek başına bir ordu kadar etki yapıyor. Yandaş kara kara düşünüyor.  
 
Yorumcu
27.08.2022 17:30
Sırasını bekleyenler sabaha kadar uykusuz gece geçiriyorlarmıdır acaba  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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