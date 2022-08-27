Yılmaz Özdil Sedat Peker'i Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ilan etti. Özdil ''Manipülasyon yapan yandaş ekonomi yazarının basın kartını iptal etti'' dedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı’nın da aralarında olduğu bir çok iddialarda bulundu.

Sedat Peker, "Yayınlayacağım" dediği belgeleri Twitter hesabından paylaşırken içinden AKP’li isimlerden ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına uzanan büyük iddialar çıktı. Sedat Peker, 50 tweet paylaştı.

Öte yandan Sedat Peker’in iddialarında adı geçen ekonomi yazarı Burak Taşçı’nın Hürriyet gazetesindeki yazılarının tamamı internet sitesinden kaldırıldı.

Bunun üzerine Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından Sedat Peker’in iddialarını değerlendirdi.

Yılmaz Özdil paylaşımında, "Gazeteciler cemiyeti başkanı Sedat Peker, borsa manipülasyonu yapan yandaş ekonomi yazarının basın kartını iptal etti" dedi.

Özdil, "Evini elinden aldılar ama, cep telefonunu elinden alamadılar." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Gazeteciler cemiyeti başkanı Sedat Peker, borsa manüplasyonu yapan yandaş ekonomi yazarının basın kartını iptal etti :))

Evini elinden aldılar ama, cep telefonunu elinden alamadılar… SPK’nın kısaltmasını S’edat P’eker K’anırtıyor diye değiştirmekte fayda var.

Sayın hükümetimizde Gülşen efekti…