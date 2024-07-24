Yılmaz Özdil Selçuk Bayraktar'a neden çağrı yaptı? Soma şehidinin kızına yürekleri sızlatan ayıp

Yılmaz Özdil, 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının yıldönümünde babasına yazdığı mektupta “Cennette mutlu bir şekilde bizi bekle” diyen 9 yaşındaki Betül’ü hatırlattı.

Betül'e 'neden pilot olmak istiyorsun' diye sorulduğunda "Babamın göklerde olduğunu düşünüyorum, ona daha yakın olacağım" diyen ve ilk zamanlarda Türk Hava Kurumu'nun kayıtsız kalmadığı küçük kıza sahip çıkıldığına değindi. Türk Hava Kurumu'nun yetkililerinin Soma'ya gelerek Betül ve annesi ile bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Söz konusu protokolde "Betül 18 yaşına geldiğinde onu pilot olarak biz yetiştireceğiz" ibaresinin olduğunu söyledi. Ayrıca söz konusu protokolün fotoğrafını da paylaştı.

THK'NIN EKRAN YÜZÜ YAPILDI. REKLAMLARDA VE KAMU SPOTLARINDA YER ALDI

"Şehidimizin üniversite çağına geldiğinde onun eğitim masraflarıyla da biz ilgileneceğiz" diyen THK'nın yetkilileri Kaymakamlıkta bu protokolü imzaladıktan sonra yazılmış olan 'cennete mektup' yazısıyla onu ekran yüzü yaptıklarına değindi.

KAMPANYAYLA FURKAN'IN SÜNNET DÜĞÜNÜNE YÜZLERCE HEDİYE GÖNDERİLDİ

Faciadan 2 yıl sonra Betül'ün kardeşi Furkan için bir sünnet düğünü yapıldığını ve dünyanın her yerinden hediyeler geldiğini, "Soma'nın Hayalleri Var" kampanyasıyla hem Türkiye'den hem de dünyadan onlarca, binlerce hediye geldiğine değindi.

BETÜL VE FURKAN'A DÜNYANIN HER YERİNDEN MEKTUPLAR YAĞDI

Hediyelerin yanında yüzlerce mektup da geldiğine değinen Yılmaz Özdil, bu mektuplarda kiminin "Biz büyük bir aileyiz" yazdığını, kiminin "İnsanların birbirini sevmesi için birbirini tanımasına gerek yok" yazdığını, kiminin ise "Sizler büyük Türk milletinin evlatlarınız" yazdığını belirtti. Betül'ün cennete yazdığı mektubun dünya çapında böylesine bir dayanışma yarattığını aktardı. Dünyanın en büyük ailesinin Soma'ya destek çıktığına değindi. 301 şehit çocuğunun irili ufaklı tüm hayallerinin gerçeğe dönüştürüldüğünü belirtti. Herkesin hayalinin gerçek olduğunu, sadece Betül'ün hayalinin gerçek olması için beklenmesi gerektiğini, çünkü Betül'ün hayalinin gerçek olabilmesi için üniversite çağına gelmiş olması gerektiğini hatırlattı.

BETÜL ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ

Şimdi ise söz konusu şehit kızı Betül üniversite çağına geldiğini ve sınava girdiğini söyleyen Özdil, Betül ve annesinin Soma'daki Türk Hava Kurumu şubesine gittiklerini ifade etti. 10 yıl önce kaymakamlıkta imzalanan protokolü hatırlattıklarına değindi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin kayıtlarına başvuru yapabilmek için orada olduklarını ifade etti. Ama tam da o anda Yılmaz Özdil'in deyimiyle "Türkiye'nin nasıl bir maskeli balo olduğu, insanların dar zamanlarında medyada şov yapanların sonradan nasıl ortadan kaybolduklarını" anlattı. Türk Hava Kurumu yetkililerinin ne dediğini söyleyen Özdil, "Betül'ün kaydını yaptıramayacaksınız" cevabını aldıklarını belirtti. Sebep olarak ise kendilerine THK'nın yönetiminin değiştiği söylendi. Eski yönetimin verdiği sözlerin yeni yönetimi bağlamayacağının söylendiğini ifade etti. Betül eğer üniversite sınavında ilk 5000'e girerse o zaman burslu olarak kayıt yapılacakmış yanıtını aldılar.

Yılmaz Özdil, o dönemlerde çekilmiş olan Betül'ün bir fotoğrafını paylaşarak THK'ya seslendi. Minicik bir şehit çocuğunun babasına yazmış olduğu cennete mektubundan kendine pay çıkararak onu reklam yüzü yapmanının, kamu spotu gibi kullanmanın, onun sayesinde alkışlanarak tebrik edilmenin iyi olduğunu ancak şimdiki yapılanlardan utanılıp utanılmadığını sordu.

"Betül'ü artık kimse takip etmez aradan 10 yıl geçti diye değil mi?" diye soran Özdil, "medyanın bugünkü komik hali nedeniyle bu yaptığınız duyulmayacak sandınız değil mi?" sözleriyle de tepki gösterdi. Kendisinin Betül'ü unutmadığını belirterek, Selçuk Bayraktar'a seslendi.

ÖZDİL BAYRAKTAR'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Selçuk Bayraktar'a Özdil bir çağrıda bulundu.

"Eminim siz de 9 yaşındayken pilot olma hayali kuruyordunuz. Bugün o hayallerin sizi getirdiği yerdesiniz. Lütfen Betül'e sahip çıkın. Hayalinin hayal olarak kalmaması için lütfen gereğinin yapılmasını sağlayın." dedi.

İŞTE BETÜL'ÜN O MEKTUBU

Yılmaz Özdil'in bu anlattıklarını izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=fQJsMM5T6Sw&ab_channel=Y%C4%B1lmaz%C3%96zdil