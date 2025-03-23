Yılmaz Özdil son noktayı koydu! Türkiye İmamoğlu için ayağa kalktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

AKP'nin kalesi olan illerde bile insanlar sokakları doldururken, CHP sandıkları da İmamoğlu için atılmış pusulalarla doldu taştı.

"AYAKLARINA DOLANDI!"

Bu halk dayanışması da, Sözcü Yazar Yılmaz Özdil'in X hesabı üzerinden vurgulandı. Üstü kapalı bir şekilde İmamoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan kişileri eleştiren Özdil, "Ayaklarına dolandı, herkesi CHP'li yaptılar" paylaşımını yaptı.

Ayaklarına dolandı, herkesi CHP’li yaptılar — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) March 23, 2025

Kendisi de Kadıköy'de oy kullanmaya giden Özdil'in dakikalar önce yaptığı paylaşım ise, halkın tepkisinin en güzel görüntülerinden biri oldu.

"DİP DALGASI, TSUNAMİ OLDU"

Gerçekten de, yediden yetmişe milyonlar sokaklarda, CHP'nin "darbe" olarak tasvir ettiği tutukluluğa tepki gösterdi. İstanbul'un Kadıköy Meydan'ındaki Boğa Heykeli'ne kadar uzanan sıralarda, insanlar sembolik olsa bile İmamoğlu için oy kullanmaya gitti.