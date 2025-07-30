Yılmaz Özdil sordu: CHP neye alet edilmek isteniyor?

Sözde barış ve silah bırakma sürecine ilişkin geçmişi de hatırlattığı bir yazı kaleme alan Yılmaz Özdil, CHP’nin durumunu değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yumruklanmasından deprem felaketi sonrası olaylara Türkiye’de yaşanan büyük skandalları tek tek hatırlatan Özdil, CHP’nin şimdiye kadar iktidar tarafından her zaman yok sayıldığının altını çizdi.

“Şimdi? İlla CHP de katılsın diyorlar olmazsa olmaz diyorlar.” diyerek sürece dikkat çeken Yılmaz Özdil, “22 yıldır yok hükmünde kabul edilen, CHP, ısrarla “neye” alet edilmek isteniyor?” diye sordu.

Geçmişte AKP oylarıyla reddedilen bazı önergeler ise şöyle: