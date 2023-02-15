Yılmaz Özdil müthiş bir tespit yaptı. Sosyal medyayı kapatmak istemelerinin nedeni de bu

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, “Sosyal medya olmasa hepimizi gömerler kimsenin haberi olmaz” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Özdil, Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen 2 büyük depremlerde vatandaş gazeteciliğinin ve teknolojinin öne çıkan önemine değindi. Öte yandan depremin ilk dakikalarından deprem anına ve sonrasına yönelik sosyal medyada videolar ve bilgiler gelmeye başlamış gazeteciler de aktarmıştı ve aktarmaya da devam ediyor.

Özdil, “‘Biz gerçekleri yayınlamazsak, vatandaşın haberi olmaz’ diye düşünen zihniyetin, aslında kendisi dünyadan bihaberdir. Pazarcık/Elbistan depremleri, Türk medyasında milattır. Türk halkı orada olan biteni gazetecilerden değil, vatandaş gazetecilerden öğrendi.” dedi.

Devamında ise Özdil, “Türk halkı, kendisinin haber alma hakkını, kendisi sağladı. Göçük altında bırakılan gerçekleri, vatandaş gazeteciler bulup çıkardı. Enkazın arkasına saklanan medyamızı da AFAD kurtarır artık!” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdil, Dijital Çağ'da sansürün imkansız olduğunu vurgulayarak "Gazeteciler görevini yapmazsa, o görevi vatandaş üstlenir" diye belirtti.

PEKİ NELOR OLDU?

AFET ZAMANINDA TWİTTER'A ERİŞİLEMEDİ

Türkiye’yi sarsan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından vatandaşlar yardım çığlıklarını başta Twitter olmak üzere sosyal medyadan duyurdu. Depremzedeler, AFAD’ın yetersizliğine sosyal medyadan da isyan etti. Ancak BTK depremin 2. gününde Twitter’a bant daralma uyguladı.

DEPREMDE CAN KAYBI ARTIYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde 10 il etkilendi. 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi. En son açıklanan verilere göre can kaybı 35 bin 418 , yaralı sayısı ise 105 bin 505 oldu.