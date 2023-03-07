7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama

Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama

Sözcü TV'den ayrıldığını doğrulayan Yılmaz Özdil, "Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım" dedi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 08:16
Takip Et

Yılmaz Özdil Sözcü TV ayrılığına dair ilk kez konuştu

Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
+
Aa
-

Yılmaz Özdil’in, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen izleyicilerle buluşan Sözcü TV'deki genel yayın yönetmenliği görevini bıraktı.

Haberi doğrulayan Özdil, Sözcü gazetesindeki bugünkü yazısında "Altı yıldır kağıt üzerinde hayal edilen, yapılamaz zannedilen Sözcü televizyonunu sadece 39 günde hayata geçirmeyi başardık. Yılların tecrübesine sahip kanallar için bile çok çok zorlu ve sancılı bir süreç olan yayın akışı, daha ilk günden kusursuz oturdu" dedi ve şöyle devam etti:
"Daha üçüncü günümüzde kesintisiz 18 saat canlı yayın gerçekleştirir hale geldik. Son dakika ve özel haber trafiğinde, saygın konuklar trafiğinde, yıllardır bizzat izleyicisi olduğumuz ve büyük saygı duyduğumuz güçlü rakiplerimizi geçebildik.

Çok şükür, sanki 15 yıldır yayındaymışız kadar rahatız ama, aslında bugün henüz yedinci günümüz. Bu yayıncılık süratinin ve bu kadar kısacık sürede yarattığı etki gücünün, Türk medyasında örneği yok. Gecesini gündüzüne katarak, insanüstü gayret sarfeden tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutlarım.

Parti borazanlığı yapan mutant gazetecilerle sıvanmış, iliştirilmiş gazetecilerle kirletilmiş medyaya, tertemiz bir ekran kazandırdığımız için mutluyum. Dinozorlar yüzünden kendilerini gösterme fırsatı bulamayan, meslek hayatının baharındaki pırıl pırıl gençlerimizi sektöre kazandırdığımız için, özellikle mutluyum.

Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım.

Bundan sonrası, genel yayın yönetmenimiz Korcan Karar'ın liderliğinde seçkin haberci arkadaşlarımın."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
2
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
3
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
4
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
5
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
6
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.