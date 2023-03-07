Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama

Yılmaz Özdil’in, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen izleyicilerle buluşan Sözcü TV'deki genel yayın yönetmenliği görevini bıraktı.

Haberi doğrulayan Özdil, Sözcü gazetesindeki bugünkü yazısında "Altı yıldır kağıt üzerinde hayal edilen, yapılamaz zannedilen Sözcü televizyonunu sadece 39 günde hayata geçirmeyi başardık. Yılların tecrübesine sahip kanallar için bile çok çok zorlu ve sancılı bir süreç olan yayın akışı, daha ilk günden kusursuz oturdu" dedi ve şöyle devam etti:

"Daha üçüncü günümüzde kesintisiz 18 saat canlı yayın gerçekleştirir hale geldik. Son dakika ve özel haber trafiğinde, saygın konuklar trafiğinde, yıllardır bizzat izleyicisi olduğumuz ve büyük saygı duyduğumuz güçlü rakiplerimizi geçebildik.

Çok şükür, sanki 15 yıldır yayındaymışız kadar rahatız ama, aslında bugün henüz yedinci günümüz. Bu yayıncılık süratinin ve bu kadar kısacık sürede yarattığı etki gücünün, Türk medyasında örneği yok. Gecesini gündüzüne katarak, insanüstü gayret sarfeden tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutlarım.

Parti borazanlığı yapan mutant gazetecilerle sıvanmış, iliştirilmiş gazetecilerle kirletilmiş medyaya, tertemiz bir ekran kazandırdığımız için mutluyum. Dinozorlar yüzünden kendilerini gösterme fırsatı bulamayan, meslek hayatının baharındaki pırıl pırıl gençlerimizi sektöre kazandırdığımız için, özellikle mutluyum.

Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım.

Bundan sonrası, genel yayın yönetmenimiz Korcan Karar'ın liderliğinde seçkin haberci arkadaşlarımın."