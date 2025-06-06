Yılmaz Özdil tavsiye etti: AKP'nin sezon finalini görmek İsteyen izlesin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil tavsiye etti: AKP'nin sezon finalini görmek İsteyen izlesin

Gazeteci Yılmaz Özdil, youtube programında ve Sözcü TV’de İpek Özbey’in programında, sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti dizisini, AKP’nin sezon finaline benzetti.

Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil, milyonları ekran başına toplayan ve sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti dizisini, AKP’nin sezon finaline benzetti.

Özdil, konuyla ilgili bölümde şöyle konuştu:

“Şimdi bakıyoruz Türkiye’ye… Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde ailedeki seküler veya mütedeyyin iki ailede herkes mutsuz, herkes yıkılmış vaziyette, herkes darbe aldı, herkesin hayatı allak bullak oldu. İki aile de.

Yani bu iki aile, tanıştıkları güne lanet eder hale geldi. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali böyleydi. Tıpkı AKP'nin sezon finali gibi oldu... Yani 23 yıl önce nasıl başladılar, bugün Türkiye'yi ne hale
getirdiler? 23 yıl önce bu aşktan medet umanlar bugün ne hale geldi?

Seküler veya mütedeyyin; Türkiye'de herkes mutsuz, herkesin morali bozuk...

Herkesin bir şekilde hayatı allak bullak oldu. Mütedeyyin yaşam biçimiyle seküler yaşam biçiminin 23 yıl önce başlayan aşkı sosyal felaketle sonuçlandı.

“Bunların alnı secdeye değiyor, İşte memleketi iyi yönetirler, hamdüsenalar” olsun diye düşünen vatandaşlar şu anda askıda ekmek kuyruğunda bekliyor.

Ucuz kıyma kuyruğunda bekliyor... Bir taraftan da karanlık oligarkları, küresel kara paracıları, kokain baronlarını görüyor, gözlerine inanamıyorlar...

AKP'nin sezon finali Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinden beter...”

Son Haberler
DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine şoke eden telefon! Hayatı sinema filmi olmuştu...
DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine şoke eden telefon! Hayatı sinema filmi olmuştu...
Çekildiler! Victor Osimhen adım adım Galatasaray'a
Çekildiler! Victor Osimhen adım adım Galatasaray'a
Kuzey Kore daha önce yan yatan gemiyi denize indirmeyi başardı
Kuzey Kore daha önce yan yatan gemiyi denize indirmeyi başardı
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı
Alexandru Maxim rekorları altüst etti!
Alexandru Maxim rekorları altüst etti!