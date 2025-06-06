Yılmaz Özdil tavsiye etti: AKP'nin sezon finalini görmek İsteyen izlesin

Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil, milyonları ekran başına toplayan ve sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti dizisini, AKP’nin sezon finaline benzetti.

Özdil, konuyla ilgili bölümde şöyle konuştu:

“Şimdi bakıyoruz Türkiye’ye… Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde ailedeki seküler veya mütedeyyin iki ailede herkes mutsuz, herkes yıkılmış vaziyette, herkes darbe aldı, herkesin hayatı allak bullak oldu. İki aile de.

Yani bu iki aile, tanıştıkları güne lanet eder hale geldi. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali böyleydi. Tıpkı AKP'nin sezon finali gibi oldu... Yani 23 yıl önce nasıl başladılar, bugün Türkiye'yi ne hale

getirdiler? 23 yıl önce bu aşktan medet umanlar bugün ne hale geldi?

Seküler veya mütedeyyin; Türkiye'de herkes mutsuz, herkesin morali bozuk...

Herkesin bir şekilde hayatı allak bullak oldu. Mütedeyyin yaşam biçimiyle seküler yaşam biçiminin 23 yıl önce başlayan aşkı sosyal felaketle sonuçlandı.

“Bunların alnı secdeye değiyor, İşte memleketi iyi yönetirler, hamdüsenalar” olsun diye düşünen vatandaşlar şu anda askıda ekmek kuyruğunda bekliyor.

Ucuz kıyma kuyruğunda bekliyor... Bir taraftan da karanlık oligarkları, küresel kara paracıları, kokain baronlarını görüyor, gözlerine inanamıyorlar...

AKP'nin sezon finali Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinden beter...”