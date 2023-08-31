Yılmaz Özdil televizyona dönüyor mu? Kendisi açıkladı

Bir haber sitesinde yayımlanan köşe yazısında gazeteci Yılmaz Özdil hakkında yazılanlar, Özdil tarafından yalanlandı. Özdil’in Sözcü TV’den Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesi üzerine işten televizyondan uzaklaştırılmış, o da yıllardır yazı yazdığı gazeteden istifa etmişti.

Yılmaz Özdil ayrılınca da tüm ekibi de birer birer TV kanalından ya çıkartılmış ya da ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Ayrıca Yılmaz Özdil’in, yeni kurulacak olan bir tv ve onun haber sitesine geçeceği ve orada yayın yönetmenliği yapacağı iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyada bu söylem çokça konuşuldu. İddianın gündem olmasından sonra Özdil konuya açıklık getirecek bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında ilgili köşe yazısının kendisi ile alakalı olan kısmını yalanlayan Özdil, adeta zehir zemberek açıklama yaptı. "Kalemimi hiçbir siyasi partinin emrine vermem" diyen Özdil'in paylaşımı şöyle:

“Arayan arayana, topluca yanıt vereyim bari,

bu haberin benimle ilgili bölümü doğru değil,

kendisini Akp veya Chp’ye kiralayan gazetecilerle karıştırmışlar sanırım,

kalemimi gerekirse kırarım, hiçbir siyasi partinin emrine vermem”