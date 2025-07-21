Yılmaz Özdil: Türkiye işte bu yüzden her alanda güdük kalıyor!

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türk kimliği ve Müslümanlık kavramlarının siyasal araçlara dönüştürülmesini eleştirerek Türkiye’nin yıllardır bu nedenle her alanda geri kaldığını savundu. Özdil, emperyalist güçlerin yönlendirmesiyle Türk kimliği Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Müslüman kimliği ise siyasal dinciliğe hapsedildi. Bu durumun toplumda kimlik karmaşasına yol açtığını ve halkın bilinçli olarak bölündüğünü ifade etti.

Özdil, şöyle konuştu:

Türklük bilincinin yerine siyasal dinciliği, tarikatçılığı, ümmetçiliği koydular. Özellikle son 20 yıldır bedevi kültürü dayatılan Türk halkı, Ne mutlu Türküm diyene bile diyemeyen siyasal dincilerle, zır cahil tarikatlarla kendi benliğinden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi de maalesef kurucu ilkelerinden uzaklaştığı için altı okta bulunan mesela milliyetçilik kavramına sahip çıkılmadığı için başı boş bırakıldığı için Bülent Ecevit'in ulusal sol çizgisinden uzaklaşıldığı için milliyetçilik ve Türk kavramı maalesef entelektüel derinliği sıfır olan işporta politikacılara, kriminal tiplere bırakıldı. Türk kavramı lümpenleşti. Tıpkı Türk kavramının lümpenleşmesi gibi laiklikle din bezirganlığı birbirine karıştırıldığı için din kavramı da lümpenleşti.

Emperyalizm ve maşaları Türkiye'de öylesine ince ince çalıştılar ki yıllarca. Türk kavramının tekeli sanki MHP'deymiş gibi algı oluşturup Müslümanlığın tekeli de sanki AKP'deymiş gibi bir algı oluşturuldu. Türk halkı yıllardır sürdürülen bu kasıtlı yönlendirmelerle sisli beyin yaratılarak, zihin karmaşası yaratılarak, sağcı, solcu gibi etnik gibi mezhepsel gibi suni kompartımanlara ayrıldı. Türk’sen şu parti, solcuysan bu parti, Müslümansan öbür parti, Kürt’sen diğer parti... Milleti blok blok bölünce yönetmek daha kolay oluyor. Böyle yaptılar. Türk kimliğini MHP'ye, Müslüman kimliğini siyasal dinciliğe hapsetmeye çalıştılar. Emperyalizm bize bunu dayattı. Türkiye yıllardır işte bu yüzden dünyada her alanda güdük kalıyor. Türkiye işte bu yüzden dünyada her alanda sömürülüyor.