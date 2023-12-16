Yılmaz Özdil Türkiye'de saatlerdir gerçekleşmeyen şeyi açıkladı

Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'e ismi verileceğinin duyurulması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

19 Ağustos 2019 tarihinden bu yana AKP’nin atadığı kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta, yapım çalışmalarına başlanan bir bulvara, 1925'te Cumhuriyet'e isyan eden Şeyh Said'in isminin verildiği açıklandı.

Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır İl Örgütü'nün yaptığı eleştiri açıklaması ile birlikte şiddetlenen tartışmada, yeni kısa ismi ile DEM Parti Şeyh Said'i sahiplenen bir açıklama yayınlamış; İYİ Partili Salim Ensarioğlu da yaptığı açıklama ile disiplin kuruluna sevk edilmişti.

YILMAZ ÖZDİL’DEN ÇOK KONUŞULACAK YORUM

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'e ismi verileceğinin duyurulması sonrası başlayan tartışmalarda vatan haini Şeyh Said’i savunanlara tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özdil, “Bugün itibariyle akşamın bu saati oldu, hala bir başka vatan hainine sempati gösterilmedi, hayret!” ifadelerini kullandı.

Özdil, geçtiğimiz günlerde “Vahdettin'e hain diyenler yargılanacaksınız” ifadelerini kullanan Vahdettin'i savunan İslamcı yazar Mustafa Albayrak'a da cevap verdi.

İngiliz gemisiyle kaçan, Kuvayi Milliyecileri idama mahkum eden Vahdettin'i savunan İslamcı yazar Mustafa Albayrak, katıldığı bir canlı yayında “Vahdettin'e hain diyenler yargılanacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin üzerine gazeteci - yazar Yılmaz Özdil, resmi X hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli gazeteci, "Vahdettin haindir diyenler yargılanacak' diyorlar… Vahdettin haindir." ifadelerini kullandı.

ŞEYH SAİD TARTIŞMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şeyh Said isyanıyla ilgili olarak, "Konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Özel’in bu sözleri kamuoyunun sert eleştirilerine neden oldu.

Özel'e tepki gösteren Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, "Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz” diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!" dedi.

Diyarbakır Barosu "Şeyh Said’e hakaret ettiği" gerekçesiyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurunda bulunmuş, Şeyh Said için "Türkiye’ye karşı İngilizlerle iş birliği yaparak daha Türkiye kuruluş aşamasındayken isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışmış bir haysiyetsiz, bir şerefsiz" diyen Altaylı'ya, DEM Parti ve HÜDA PAR tepki göstermişti.

TARTIŞMA İSTİFA GETİRDİ: ENSARİOĞLU İYİ PARTİ’DEN AYRILDI

Şeyh Sait'e hakaret edenlere tepki gösterdiği gerekçesiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ensarioğlu, Şeyh Sait’le ilgili açıklamaları nedeniyle, kendi partisi başta olmak lince uğradığını belirterek, “Bu çevrelerin linç kampanyasına karşı partinin yetkilileri; şahsıma bırakın destek vermeyi, linç odaklarından daha fevri bir şekilde beni disiplin kuruluna sevk etmişlerdir. Bu konuda da iyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu‘nun,Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener’in talimatıyla disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Salim Ensarioğlu daha önce de partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlerde işbirliği yapılması teklifini reddetmesiyle ilgili olarak, “Karara uyarım ancak ben işbirliği taraftarıyım” demişti.

Ensarioğlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 39'a indi.

YARGIYA TAŞINDI

Kayyumun bu girişimi yargıya taşındı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Tire Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Anafartalar; Tire Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede, Şeyh Said’in Cumhuriyet devrimlerine karşı isyan ederek ülkeyi bölmeye çalıştığını ve İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanarak idam edildiğini hatırlattı.

"VATANA İHANETE ORTAK OLMAKTIR"

Dilekçede, vatana ihanet suçundan idam edilmiş Said’in adının yapılacak olan bulvara verilmesinin “açıkça Cumhuriyetin kurucusu ve O'nun silah arkadaşlarına hakaret ve halka yönelik kışkırtma” olduğunu belirten Anafartalar, “Vatan topraklarının herhangi bir yerine hainin adını vermenin vatana ihanete ortak olmak anlamına geldiği aşikardır” dedi.

Özgür Anafartalar, Diyarbakır Valisi ve büyükşehir belediyesi kayyımı Ali İhsan Su hakkında “Atatürk’e hakaret” ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama“ suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.