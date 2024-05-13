Yılmaz Özdil Türkiye’nin fabrika ayarlarına dönüşünü Göztepe örneğiyle açıkladı

TFF 1. Lig'i 2. sırada bitirmeyi garantileyen Göztepe Süper Lig'e yeniden merhaba dedi.

İzmir ekibinin 2 sezon sonra Süper Lig'e yükselişi kentte büyük coşkuyla kutlandı.

İzmirli gazeteci yazar Yılmaz Özdil de Göztepe'nin Süper Lig'e çıkışını "Gözün aydın Türkiye. Asi evladın geri döndü. Göztepe yeniden Süper Lig'e yükseldi" diyerek duyurdu.

Özdil, Göztepe'nin tekrar Süper Lig'e yükselişini "Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönüşünün kanıtıdır" sözleriyle anlattı.

İŞTE YILMAZ ÖZDİL'İN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Aslında iki hafta önce netleşmişti ama bu hafta sonu resmiyet kazandı.

Doğma büyüme Göztepeliyim ben. Efsane kadronun hikayeleri ile büyüdüm. Defalarca karakolluk oldum. Deplasmanda yaralandım. Coplandım trrbünlerinde. Stadyumdan atıldım. Parmağım kırıldı.

Bu yaşa geldim. Utandığımı söyleyebilirim ama uslandığımı söyleyemem.

Göztepeliler olarak Türk futboluna Avrupa kapısını açan ilk kulüptü.

İzmir halkı AKP'ye oy vermiyor diye, iktidara teslim olmuyor diye. Sırf bu nedenle dünya spor tarihinde görülmemiş şekilde cezalandırıldık.

a yenersin, yenilirsin, şampiyon olursun, küme düşersin. Futbol bunların hepsi olabilir ama spotmence olmalı, kentilmence olmalı, adaletle olmalı.

Öyle olmadı. Adeta intikam alındı. Göztepe'den AKP iktidara geldi Göztepe düşürüldü.

Dinç Bilgi'nin sahip olduğu Etibank'a el konuldu. Dinç Bilgi yönetiminde şirketleşen Göztepe'ye Batık banka'nın faturası çıkarıldı.

Hiç günahı olmadığı halde milyonlarca dolarlık borç Göztepeye yüklendi.

Transfer yasağı getirildi. Malı mülke hacz edildi. Elektriği suyu bile kesildi. Nefessiz bırakıldı. Resmen linç edildi.

Yangının küllerinden doğan Izmir gibi küllerinden yeniden doğdu göztepe düştü, çıktı düştü çıktı.

En dibe vurdurulmuştu. Yeniden en tepeye çıktı Süper Lig'e.

Bütün bunlar bu anlattıklarım futbol zannediliyor. Ama futbolun çok ötesinde bir durumdur aslında göztepe'nin yeniden Süper Lig'e çıkışı.

Aslında bu 31 Mart yerel seçim zaferinin bir devamıdır.

Aslında Göztepe’nini İzmir’in geri dönüşü Türkiye’nin fabrika ayarlarına geri dönüşünün kanıtıdır.